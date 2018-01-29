Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi: Fırat'ın batısından sonra hedefimizde doğusu var

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emekli Tuğgeneral Tanrıverdi, zorlu hava ve saha şartlarına rağmen harekatın başarıyla devam ettiğini söyledi.

"PKK/YPG'nin önemli üslerinden biri teröristlerden temizlendi"

Tanrıverdi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü sağladığı Burseya Dağı'nın stratejik önemini anlattı.

PKK/YPG'nin önemli üslerinden birinin teröristlerden temizlendiğini belirten Tanrıverdi, "Hem sınır hattına gözetleme ve atış imkanı olan hem de geride Afrin'i kontrol edebilen bir bölgeydi. Buranın ele geçirilmiş olması harekatın önemli bir safhasının katedilmiş olması anlamına gelmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Tanrıverdi, sözü sivil halka yönelik hassasiyete de getirdi.

"Harekatın hedeflerinden önemli bir kısmı da bu bölgedeki sivil insanların tekrar huzur ve barış içinde yaşamalarını sağlamaktadır. Bu, itinayı ve tedbirli hareket etmeyi daha da artırıyor."

Olası Münbiç Harekatı

Afrin'in ardından olası Münbiç Harekatı ile ilgili olarak da, "Bu tür tahkimatı terör örgütlerinin Türkiye'yi tehdit etmek amacıyla kullanılmasına Türkiye müsaade etmez. Dolayısıyla Fırat'ın batısındaki bu tahkimat ortadan kaldırıldıktan sonra hedefimizde Doğu'daki üsler var." dedi.

Kaynak: TRT Haber