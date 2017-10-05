Cumhurbaşkanı: Barzani ve avanesi bu işten vazgeçecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde yapılan gayrimeşru referandumla ilgili, "Barzani ve avanesi bu işten vazgeçecekler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayrimeşru referandumun hiçbir hukuki zemini olmadığına dikkat çekti.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Çekilecek bu işten. Referandumu iptal edecek. Zaten yapılan işin bir geçerliliği de yok. IKBY'nin yaptığı işe İsrail dışında kimseden destek bile yok. Dolayısıyla kendisinin bu işi bitirmesi lazım, başka çaresi yok. Aksi halde, belli bir takvim içerisinde adımları atmak durumunda kalacağız. Barzani ve avanesi bu işten vazgeçecekler. Hani meşhur bir söz vardır ya, “makaram sarı bağlar kız söyler gelin oynar” bunların hali bu.”

“IKBY, ne yaptığının, nasıl adım attığının farkında değil”

Cumhurbaşkanı sürecin Ankara-Bağdat-Tahran hattında koordinasyonla yürütüleceğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Bu referandumun sarhoşluğu içerisinde olan IKBY, ne yaptığının, nasıl adım attığının farkında değil. Etrafı adeta kuşatılmış olan yerel yönetimin, neye dayanarak, neye güvenerek böyle bir tavır aldığını anlamak mümkün değil. Güneyimizde bir terör koridoru oluşturmayacağız. Dolayısıyla aklını başına alıp bu sevdadan vazgeçecek.”

Barzani'ye tepkisini de sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığı adım, aslında Kürtlerin geleceğini kurtarmaya yönelik bir adım değildir. Tamamen hesabi bir adımdır" dedi.

“Barzani gücünü herhalde bunlardan alıyor”

Barzani'nin bulunduğu bir fotoğraf karesini hatırlatan Erdoğan, yanındaki isimlere dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fotoğrafa bakıyorsunuz, sağında eski Fransız bakan Bernard Kouchner, solunda Fransız yazar Bernard Henry-Levy. Herhalde bunlardan alıyor gücü. O fotoğrafta onunla beraber poz verenlerin hiçbiri Katalonya'yla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Katalonya'yla ilgili bir açıklama yok ama Kuzey Irak olunca var.” dedi.

Erdoğan, Irak'ın toprak bütünlüğünün önemini bir kez daha vurguladı. Sözü Kerkük'e ve Ankara'nın bu konudaki hassasiyetine getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kerkük çok hassas. IKBY de malum, genelde, Kerkük'le ilgili olarak burası benim havası oluşturmak istedi. Orada hiç kimse, "burası benimdir" havasına giremez. İyi biliyoruz ki Kürtlerin orada hiçbir hukuku yok. Onlar aslında şu anda orada işgalci konumundalar. Ellerinde güç var, o gücü kullanarak Kerkük'e hep girme gayreti içinde oldular. Ama şu anda merkezi yönetim Kerkük'e yönelik gerekli adımları atacak. Kerkük için de atacağız, Musul için de atacağız.” şeklinde konuştu.

“Putin, latife yapmıştır”

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Vanaların kapatılması petrol fiyatlarının yükselmesine neden olur" sözlerini de değerlendiren Cumhurbaşkanı, “Petrol fiyatlarının yükselmesi, Rusya için daha iyi olur. Sayın Putin yükselmesini istemiyor mu petrol fiyatlarının? O latife yapmıştır. Bölgede vanaları kapatmanın kararı verilecekse, onu bizler vereceğiz.” dedi.

"Bir makama getirilirken iyi güzel de, makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor?"

Bazı belediye başkanlarının istifa süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin alışılmış bir siyasi parti olmadığını söyledi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu davaya inanmış, gönül vermiş olanlar genel merkeze istifasını teklif eder, ondan sonra da başka bir arkadaşla yola devam edilebilir. Belediyelerde görevden almanın iki yöntemi vardır. Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz. Bir makama getirilirken iyi güzel de, benim metal yorgunluğu olarak tanımladığım durumlarda makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor? Benim şanım, şerefim var dersen kusura bakma ama partinin şerefi, herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir."

