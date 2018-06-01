Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin propaganda şartları belli oldu

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 26. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin propaganda usul esaslarını içeren karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, radyo ve televizyonda propaganda yapacak Cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu’na, propaganda sürecinin ilk günü 10 ve son günü 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işi anlatan 2 konuşma hakkı tanınacak.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun kapsamında, seçime katılan siyasi partilerin oy verme günün önceki 7’inci günden itibaren, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’e kadar radyo ve televizyonda propaganda yapabileceği bildirildi.

Buna göre, seçime katılan siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere programlarını ve yapacakları işi anlatan iki konuşma, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin her birine ilaveten 10’ar dakikalık propaganda, iktidar partisine ilaveten 20 dakika propaganda, ana muhalefet partisine ise ilaveten 10 dakikalık propaganda hakkı verilecek.

Cumhurbaşkanı adayları ile Siyasi partiler, propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üzere propagandalarını görüntülü olarak da verebilecek. Adaylar ve partiler, propaganda haklarını TRT’nin birden fazla kanalına dağıtabilecek.

Özel radyo ve televizyonlarda propaganda konuşmaları TRT’de uygulanan usul ve esaslara göre yapılacak. Bu yayınlardan ulusal nitelikte olanlar YSK tarafından, yerel kanal ve radyolar ise İl Seçim Kurulları tarafından denetlenecek.

Adayların propagandaları “görüntülü” ve “görüntüsüz” olarak ikiye ayrılırken, görüntüsüz propaganda konuşma, görüntülü propaganda ise partilerin yaptıkları, yapacakları icraatı görüntüye yer vermek suretiyle anlatmaları olarak tarif edildi.

Propaganda sıraları kura ila belirlenecek

Propaganda için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının yayın sıraları, adayların birer temsilcisi ve TRT temsilcisinin önünde Yüksek Seçim Kurulunca yapılacak kura ile saptanacak.

Mecliste grubu bulunan partiler görüntülü propaganda yapacak

Seçime katılan siyasi partilerden sadece Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi görüntülü propaganda yapma hakkına sahip olacak.

Başvuru için son tarih 6 Haziran

Radyo ve televizyonda propaganda yapmak isteyen adayların ve siyasi partilerin, taleplerini 6 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar bildirmeleri gerekirken, ad çekme işlemi ise 7 Haziran Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise adaylar 1 Temmuz Pazar günü saat 17.00’ye kadar YSK’ya taleplerini bildirecek. Ad çekme işlemi de 2 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’te yapılacak.

Propagandalar 17-23 Haziran arasında yapılacak

Propaganda konuşmalarına 17 Haziran 2018 Pazar günü başlanacak ve 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’e kadar belirlenecek gün ve saatlerde yapılmak koşuluyla devam edecek. Partiler, 10’ar dakikalık iki konuşma hakkında birini 17 Haziran’da, diğerini de 23 Haziran’da yapacak.

Seçimin ikinci tura kalması halinde ise propagandaların 4 Temmuz Çarşamba günü ile 7 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’e kadar yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA