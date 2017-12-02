Cumhurbaşkanı, 11 yıl önce ziyaret ettiği ailenin evine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars’taki AK Parti Kongresi’nde yaptığı konuşmasında ‘sonra gideriz’ dediği evi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı, 2006 yılında başbakan olduğu dönemde kendisini ağırlayan Erden ailesi ile hasret giderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, "çok şefkat gördüm" dediği o ailenin fertleri, anne Necmiye Erden ve kızı Yeşim Erden, Subatan Köyü'ndeki evlerinde karşıladı. Uzun uzun sohbet ettiler.

Erden ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözleme, tatlı ve çay ikram etti.

Erdoğan, ev ziyaretinin sonrasında köylüler ile de sohbet etti.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan da eşlik etti.

TRT HABER



