'Cumhur İttifakı' teklifi TBMM'ye sunuldu

Ortak kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin imzasını da taşıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yer aldığı heyet, teklif metnini, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonunda, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a teslim etti.

Kahraman, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İsmail Kahraman, "Seçim sandık demek, sandık demokrasi demek. İnşallah güzel bir mevzuat değişikliği olmuş olur. Böylece de hülle ve hile gibi durumlar ortadan kalkar. Muhteviyatını bilmiyorum ama niyetin fevkalade olduğunu kabul ediyorum. Her iki partiyi de tebrik ediyorum, nice hizmetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Şentop da seçim kanunlarında ve Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik içeren çalışmayı tamamladıklarını bildirdi.

AK Parti ile MHP'nin ortak 'Cumhur İttifakı' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. https://t.co/G794u2WsvU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Şubat 2018

Şentop, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Mahalli İdareler ile ilgili Kanunda değişiklikler içeren 26 maddelik kanun teklifini İsmail Kahraman'a sunduklarını belirtti.

Teklifin ilk imza sahiplerinin, AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Grup Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli olduğunu açıklayan Şentop, teklifte kendisi, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ile MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun da imzalarının olduğunu kaydetti.

Kanun teklifine göre:

- Sandık sonuç tutanağında ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek.

- Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılacak.

- Seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partilerin, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde genel başkanların imzaları altındaki "ittifak protokolü" ile YSK'ya başvurmaları gerekecek.

- Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise oy pusulasına yalnızca "İttifak" ibaresi yazılacak, unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde bunlar başvuru sırasına göre -numaralandırılacak.

- İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecek.

- İttifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecek. İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecek.

- İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş olacak.

- İttifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak.

- YSK, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına karar verebilecek.

- Oy zarfları üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" amblemi yer alacak şekilde filigranlı kağıtlar hazırlanacak. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen söz konusu filigran, amblem ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli sayılacak.

- Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde bu partinin üyesi, kendisinin ve partisinin yazılı muvafakati alınarak başka bir siyasi partiden aday gösterilebilecek.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un konuşmasının satır başları şöyle;

Seçim kanunlarında değişiklik içeren bir kanun teklifini az önce Meclis Başkanlığımıza sunduk. Uzun zamandır devam eden bir çalışmaydı böylece sizlerin de kamuoyunun da bilgisine net bir şekilde sunulmuş oldu. Malumunuz Türkiye 15 Temmuz işgal darbe girişiminden sonra yeni bir perspektifle yoluna devam ediyor.

Bölgemizdeki dünyadaki değişmeler tehditler, riskler Türkiye'yi yeni bir siyasi duruş ortaya koyma mecburiyetiyle karşı karşıya bıraktı. Bunun çok sembolik ifadesi Yenikapı ruhu diye ifade ettiğimiz 5 milyonun vatandaşımızın katılmış olduğu bir toplantı ile ortaya konuldu. Arkasından Türkiye'de yürütmenin ve yasamanın güçlendirilmesine yönelik bir Anayasa değişikliği ile yola çıkıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte AK Parti olarak bu değişikliği gerçekleştirdik. 16 Nisan'da milletimizin teveccühü ile kararı ile Türkiye yeni bir hükümet sistemi benimsemiş oldu. Bu hükümet sistemi değişikliğinin zorunlu sonucu olarak Türkiye'nin önünde açmış olduğu bir alan olarakta kanunlarda değişiklikler yapmak gerekti. Bu çerçevede yola çıkıldı.

Benzer şekilde yine Yenikapı'da ortaya konan daha sonra Anayasa değişikliğinde ortaya konan bir Milli mutabakatı somutlaştırmak üzere Türkiye'nin önündeki kritik seçimlerde de bu mutabakata bir kanuni temel kazandırmak üzere çalışmalara başlamıştık. Sayın Genel Başkanlırımızın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Bahçeli'nin iradeleriyle talimatlarıyla oluşan bir milli mutabakat komisyonu burada huzurunuzdayız. Her partiden 3'er arkadaş olarak çalışmalara başladık. Temel hedefimiz ilk toplantımızda da sizlere ifade etmiştik. Temel hedefimiz Anayasa değişikliğinin gerekli kılmış olduğu uyum kanunları ve büyük reformu Türkiye'de gerçekleştirecek düzenlemeleri yapmak.

Bunun ilk adımı olarak zaman bakımından da önceliği bulunan seçim kanunları özellikle yerel seçimlerle ilgili düzenlemeleri yapmak üzere çalışmalara başlamıştık. Onun içerisinde malumunuz seçim ittifakı ile ilgili düzenlemelerde var onları gerçekleştirmiş olduk.

Toplam 26 maddelik metin 4 kanunda değişiklik içeriyor. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun 298. sayılı kanun. Milletvekili seçimi kanunu, mahalli iradeler seçimi kanunu ve siyasi partiler kanununda da değişiklikler var. Bu metnin hepsi seçim ittifakı ile ilgili düzenlemelerden ibaret değil yerel seçimlere yönelik bir kısmı Anayasa değişikliğinin zorunlu kıldığı düzenlemeler. Bir kısmı da daha önceki tecrübelere dayanarak ortaya çıkan gerekli düzenlemeler. Bir kısmı seçim güvenliği ile ilgili düzenlemeler. Ve tabi bir kısmı da seçim ittifakı ile ilgili düzenlemeler.

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