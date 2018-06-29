Cumhur İttifakı OHAL'in kaldırılmasında hemfikir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çarşamba günü Cumhur İttifakı'nın yol haritasını ele aldı.

Görüşmede, OHAL'in kaldırılması konusunda görüş birliği sağlandı. İki partinin kurmaylarından da bu yönde değerlendirmeler geldi.

"OHAL tercih edilmiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı'nın yürütme erki olarak yetkili olduğunu söyledi.

"OHAL tercih edilen yönetim biçimi değil ama anayasal bir müessesedir. Var eden sebeplerin ortadan kalkıp kalkmadığı konusunda, mütehassıs kurum Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu'dur. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığıdır. Yürütme yetki ve görevini kullanacak olan Cumhurbaşkanlığı'dır, Başkanlık'tır. Dolayısıyla onlar değerlendirecek ve o değerlendirme çerçevesinde işlem yapılacak. Elbetteki hükümet, yürütme erki, kimi kurum ve STK'lerden gelen talepleri, bu konuda karar verirken dikkate alacak diye düşünüyorum. "

"Öneriler değerlendirilir"

Yazıcı, OHAL sonrasında ilave yasal düzenlemeler yapılabileceğinden bahsetti.

"Terörle mücadelede çok ayrıksı düzenlemeler var, takviye edilir mi öneri kapsamında değerlendirilecek hususlardır. OHAL'i gerekli kılan koşulları, her Türk vatandaşının unutmaması gerekir. 15 Temmuz 2016 alçak darbe teşebbüsünden 5 gün sonra yani 20 Temmuz'da Türkiye FETÖ, PKK, DHKP-C gibi Türkiye'ye musallat olmuş terör örgütleriyle daha etkin mücadele etmek bakımından, OHAL yönetimine geçişi sağlamış ve etkin mücadelede de gerçekleştiriyoruz. Birtakım terörist odaklara finansal kaynak sağlayan belediyeler, kurumlar, müesseseler OHAL kapsamımdaki kararnamelerle devre dışı bırakılmıştır. Bunlar önemli kazanımlar. "

"Yemine kadar KHK çıkarma yetkisi Bakan Kurulu'nda"

Hayati Yazıcı, Bakanlar Kurulu'nun KHK çıkarma yetkisini de değerlendirdi.

"Türkiye bir hukuk devleti. Meclis, seçim dolayısıyla tatile girmeden önce çıkartılan yetki kararnamesi ile Bakanlar Kuruluna bu alanları, uyarlama alanlarını düzenleme, geçiş prosedürlerini sağlamak üzere yetki vermiştir. Bunun süresi belli, kaç tane kararname çıkartabileceği belli; birden fazla kararname çıkartabilir. Cumhurbaşkanımızın Mecliste yemin edip göreve başlayacağı ana kadar bu yetki kararnamesine dayalı KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulunda. Onun üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla sonuçları hep birlikte göreceğiz."

"KHK ile ilgili takvim veremeyiz"

Yazıcı, "Kararnameler ne zaman çıkar?" sorusuyla ilgili şunları söyledi:

"En son o süreye kadar. 'Şu tarih' diye bir takvim vermek söz konusu değil. Ama en son Sayın Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'ın yemin edip göreve başlayacağı ana kadar KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir."

"Konuşur, değerlendiririz"

Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, şehit cenazeleriyle ilgili sözlerini şöyle değerlendirdi:

"Bu konuşulur. Bugün partimizin Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısı var. Bizim içimizden bir arkadaş, bakan düzeyinde, söylediği ortam, hangi olayla ilgili bunları ifade ettiğini de değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Dolayısıyla hem siyasal hem demokratik kriterler açısından bunu konuşur, değerlendiririz."

"OHAL kaldırılabilir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da OHAL'in kaldırılmasına sıcak baktıklarını açıkladı.

"Kanunlarda düzenleme yapılarak OHAL sistemi kaldırılabilir. AK Parti'nin de bizim görüşümüz de bu. Terörün beli kırıldı, inşallah Türk milletini bu terör belasından kurtaracağız. O konuda MHP olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti de bu konuda kararlı."

"Aday çıkarmayacağız, destek veririz"

Kalaycı'ya MHP'nin Meclis Başkanı adayı çıkarmayacağı açıklaması anımsatıldı.

"MHP aday çıkarmayacak. TBMM'de en fazla çoğunluğa sahip olan AK Parti. Cumhur ittifakı olarak birlikte hareketimiz var. Bu anlamda da Cumhur ittifakına da bağlı kalarak, MHP olarak aday çıkarmayacağız. Desteğimizi vereceğiz. Cumhur ittifakı olarak yaptığımız çalışmalar, ittifak protokolü ortada. Neticede ortak amaç, ortak hedef doğrultusunda işbirliği süreci yürütüyoruz. Bu anlamda da yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte, Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanının aynı partiden olması önemli, uyum açısından. Bunları dikkate alarak, aday çıkarmıyoruz. Gerekli desteği vereceğiz."

"Bütün tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımızda"

Mustafa Kalaycı, bir gazetecinin, "AK Parti ile MHP birlikteliğini yeni kabinede görebilecek miyiz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Sayın Bahçeli'nin baştan beri açıklamaları var, MHP olarak yetkili arkadaşların açıklamaları var; MHP asla pazarlık yapmaz, talepte de bulunmuyor. Anayasamıza göre bütün tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımızda. Cumhurbaşkanımız, kendisiyle de uyum sağlayabilecek arkadaşları, kendisi belirleyecek. Bu konuda bizim talebimiz, pazarlığımız yok, asla da olmaz."

Kaynak: TRT Haber