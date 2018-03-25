Cuhmurbaşkanı Erdoğan’ın ders kitabı 45 yıl sonra ortaya çıktı

"Lise öğrencisi" Erdoğan'ın ders kitabının, Karaman'taki kütüphaneye geliş öyküsü ilginç. O dönem. 1970'li yıllarda kitap sayısının az olması, öğrencilerin kitap takas etmesi, kitabın bugünlere gelmesini sağladı.

Sahafları gezerek eski eserleri toplayan bir avukatın olan kitap, vefatının ardından miras yoluyla çocuklarına kaldı. Avukatın kızı, babasının yaklaşık 500 kitabını satın alması için bir başka kitap meraklısı, Eminönü'ndeki Yavaşca Şahin Paşa Camii'nde imam olarak görev yapan Muzaffer Can'a teklif götürdü.

Kitapları tek tek inceleyen Can, ayırt etmeden kitapların tamamını aldı.

İslami kaynak eserlerle yakından ilgilenen, hadis, fıkıh, tefsir alanlarında çalışmalar yapan, milli güreşçi olarak Avrupa'daki şampiyonalarda ödüller alan Can, İstanbul ve Almanya'daki yaşamından sonra memleketine dönerken içerisinde ikinci el ders kitapları, dergiler, Türkçe lügat, el yazması eserlerin de bulunduğu kitaplarının bir bölümünü yanında götürdü. Can'ın kitaplarının bir bölümü de İstanbul'daki kütüphanesinde kaldı.

Muzaffer Can, geçen günlerde, "Dünya malı olarak ilk sahip olduğum şey; kaynak ağırlıklı kütüphanem olmuştur" sözleriyle değer atfettiği kütüphanesini düzenlerken, ders kitapları arasında bulunan 1969 Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitaplığı basımı İstanbul İmam Hatip Okulu Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet Sofuoğlu'nun hazırladığı "Tefsir Dersleri/Altıncı sınıf" adlı kitabın iç kısmında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğunu gördü.

Can, ilk sayfasında "6-B - 423 / Tayyib Erdoğan" yazısı olan, içinde de Erdoğan'ın el yazısıyla Arapça ve Türkçe notların yer aldığı kitabın araştırmaları sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1973'te mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde kullandığı tefsir kitabı olduğunu tespit etti.

Erdoğan'ın notları da var

Muzaffer Can, Karaman'da imamlık yaptığı dönemde aynı zamanda güreş sporuyla yakından ilgilendiğini, hatta birçok uluslararası müsabakalarda da ödül aldığını hatırlattı.

Can, milli güreşçi olduktan sonra hem spor hem de ilim tahsilini devam ettirmek için İstanbul'a tayin istediğini ve Eminönü'ndeki Yavaşça Şahin Paşa Camii'nde imam olarak göreve başladığını anlattı.

Burada görev yaptığı dönemde Fatih'te ikamet ettiğini belirten Muzaffer Can, hem görev sırasında hem öncesinde özellikle İslami kaynak kitaplarla yakından ilgilendiği ve ilmi çalışmalar yaptığını söyledi.

"1974-1975 yıllarında, bir hanımefendi yanıma gelerek, avukat olan babasının vefat ettiğini ve kütüphanesindeki kitapları satmak istediğini söyledi" diyen Can, Fatih'teki evde bulunan 500 kitabı inceledikten sonra satın aldığını aktardı.

Muzaffer Can, kitapların içerisinde el yazması nadir eserler, lügat, hukuk kitapları, dergiler, ikinci el ders kitaplarının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kitapları tek tek inceleyerek aldım. İkinci el kitapların bazılarında isimler bazılarında notlar vardı. İmam hatipte okutulan ders kitaplarında da öğrencilerin isimleri vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in de ismi vardı ancak o tarihte tanınan bir sima olmadığı için dikkatimizi çekmedi. Geçtiğimiz günlerde kitapları tasnif ederken, ders kitabı olarak kullanılan tefsir kitabının içerisinde Cumhurbaşkanımızın isminin ve okul numarasının yazılı olduğunu fark ettik.''

Can, kitabın içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el yazısıyla derslerle ilgili notların yer aldığını, yine sınavda sorulabilecek yerlerin de işaretlendiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatip lisesi yıllarında kullandığı ders kitabını kütüphanesinde muhafaza eden Muzaffer Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde kitabı kendisine takdim edebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA