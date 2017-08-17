  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Çok yönlü yürütülen çalışmalara hassasiyetle devam edilmektedir'

'Çok yönlü yürütülen çalışmalara hassasiyetle devam edilmektedir'

Bakan Kurtulmuş, Marmara Depremi'ne ilişkin "Böylesi trajedileri önlemek adına, coğrafi gerçeklerin bilincinde yürütülen çalışmalara hassasiyetle devam edilmektedir'' dedi.

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Çok yönlü yürütülen çalışmalara hassasiyetle devam edilmektedir

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren bütün vatandaşları rahmetle andığını belirterek, "Böylesi trajedileri önlemek adına, coğrafi gerçeklerin bilincinde çok yönlü yürütülen çalışmalara hassasiyetle devam edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurtulmuş, Marmara Depremi'nin 18. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında 17 Ağustos depreminde yaşamını yitiren bütün vatandaşları rahmetle andığını belirten Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O güne dair kederin sancısı yüreklerimizden, dehşeti belleklerimizden hiçbir zaman silinmeyecektir. Öte yandan belirtmek isterim ki böylesi trajedileri önlemek adına, coğrafi gerçeklerin bilincinde çok yönlü yürütülen çalışmalara hassasiyetle devam edilmektedir. Bundan sonra da güncel gelişmeler takip edilerek çalışmalar daha kapsamlı şekilde sürdürülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 17 Ağustos'ta aramızdan ayrılanları bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

Etiketler: marmara depremi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
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