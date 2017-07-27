'Coğrafi işaretli ürünler kentlere değer katacak'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin yaklaşık 2 bin 500 coğrafi işaret alma potansiyeli var, bu ürünler o illere değer katacak, tescillenecek ürünler değerlenecek." dedi.

Özlü, yaptığı açıklamada, yılbaşında coğrafi işaret konusunun yeniden düzenlediğini, geleneksel ürün adlarının koruma altına aldığını, bu sayede doğal ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ve sanayi ürünlerinden şartları karşılayanların tescillenebileceğini ifade etti.

Söz konusu patent kanununun Avrupa Birliği standartlarında bir kanun olduğunu belirten Bakan Özlü, bununla marka, coğrafi işaret, patent ve geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ile teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığını anlattı.

Bakan Özlü, patent kanununun gereklerini yerine getireceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Yılbaşında yürürlüğe giren patent kanunu var, geçen yıl Meclisten geçti, bu yılda yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre, Türkiye'nin yaklaşık 2 bin 500 coğrafi işaret alma potansiyeli var, bu ürünler o illere değer katacak, tescillenecek ürünler değerlenecek. İkincisi şehirler kendi kültürlerini korumuş olacaklar. Şanlıurfa'nın ciğerine bir başka şehir sahip çıkamayacak ve o ürün Urfa'ya ait olacak.

Şimdi mesela Şanlıurfa kadim bir şehir, gelenekleri, kültürleri, yöresel ürünleri var. Coğrafi işaretler noktasında hem Şanlıurfa'nın hem diğer illerimizin potansiyelini değerlendireceğiz. Bütün illerin envanterini çıkardık, yaklaşık 2 bin 500 ürünü coğrafi işaret ve marka olarak tescil ettirebileceğiz. Gaziantep'in, Kahramanmaraş'ın, Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin diğer illerinin yöresel ürünleri mevcut, tüm bunları ortaya çıkaracağız."

"Yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracağız"

Faruk Özlü, Türkiye'nin her anlamda çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, yapılacak çalışmalarla var olan potansiyeli hayata geçirmeyi arzuladıklarını belirtti.

Ülkenin her tarafında araştırmalar yaptıklarına dikkati çeken Özlü, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bir potansiyeli var, bu potansiyeli özellikle Türkiye'nin kendine has, teknolojik bilgisini kullanarak kendisine ait patentler geliştirmesini çok istiyoruz. Bunların tescilini yapacağız, kanun çıktı, üretim reform paketini çıkardık, şu anda uygulamasını yapıyoruz. Daha önce Ar-Ge kanunu çıkarmıştık, buradaki temel yaklaşım Türkiye'nin şu anda yüzde 4'ler mertebesinde olan yüksek teknolojili ürünlerin hem sanayi içerisindeki hem de ihracatımız içindeki payını önce yüzde 10'a, akabinde yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz, temel amacımız bu."

Türkiye'deki işsizlik sıkıntısını çözmek için OSB'lerin tam kapasiteyle çalışması gerektiğini vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ihracatı artırmak için sanayinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.