'Çocuklara sigara satmanın cezası ağır olmalı'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tütünle mücadele kapsamında kanunla yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, "Buradan çok açık ifade ediyorum, bu mücadeleyi 2008'lerde çok yoğun biçimde başlatan irade, bugün de aynı kararlılığa sahip. Bunu, tütün endüstrisine açıkça ifade ediyorum." dedi.

"Tütünle Mücadelede Güncel Adımlar" toplantısında, tütünle mücadele kapsamında hazırlanan kamu spotu ile Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyetince yapılan "Yeşil Dedektör" uygulamasına ilişkin tanıtım gerçekleştirildi.

Bakan Akdağ, toplantıda yaptığı konuşmada, sigara ile mücadelede 2008 yılından itibaren önemli düzenlemeler yapıldığını belirterek, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tüm kriterlerini karşılayan tek ülke olduğunu söyledi.

Tütünle mücadele alanında önemli çalışmalara imza atıldığını dile getiren Akdağ, "Türkiye'de 2008'de sigara içme oranı erişkinlerde yüzde 31'lerdeyken, bu oran 2012'de yüzde 27'lere kadar indi. Kısa süre için büyük bir mesafedir." diye konuştu.

"Tütün endüstrisinin hiç acıması yok"

Sigara içme ranlarının artmasında tütün endüstrisinin payının çok büyük olduğunu dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Tütün, aslında yasal olarak satılan zehirli bir maddedir. Tütün endüstrisinin hiç acıması yok. Çocukları, gençleri hedef alıyor. Biz tedbirler aldıkça, onlar da gizli saklı şekilde, toplumdan çekindikleri için açık yapmıyorlar ama kendi tedbirlerini alıyorlar. "

"Tütün şirketleri bizimle görüşmeye cesaret edememişlerdi"

Bakanlığı devrettikten sonraki dönemde, birçok uluslararası toplantıda kendisine yönelik "Siz, tütün endüstrisiyle nasıl pazarlık yapabildiniz, onları nasıl razı ettiniz?" yönünde soru sorulduğunu belirten Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Endüstriyle bir kere bile görüşmedim. Ben görüşmediğim gibi birlikte çalıştığımız müsteşarımız, bürokratlarımız, Sağlık Komisyonu Başkanımız Sayın Cevdet Erdöl dahil hiçbiri de görüşmemişti. Tütün şirketleri, bizimle görüşmeyi gereksiz görmüşlerdi. Muhtemelen bizimle görüşmeye cesaret edememişlerdi. Çünkü, kararlılığı arkamızda duran çok güçlü siyasi iradeyi fark etmişlerdi. Dolaylı yollara gittiler. Mesela, yaptığımız kanunları, hizmet sektöründeki kuruluşları örnek göstererek Anayasa Mahkemesine gittiler. Şükürler olsun ki sağduyu uygulamalarımız hala devam ediyor."

Tütünle mücadelede Yeşilay ile birlikte yürütülen çalışmalara da ağırlık verileceğini de anlatan Akdağ, Yeşil Dedektör'ün hayata geçirildiğini, vatandaşların bu uygulamayı kullanmaya çağırdı. Akdağ, çalışmayla vatandaşın ihlalin olduğu yeri kolaylıkla bildirebileceğini anlattı.

"Kapatma cezalarına daha ağır şekilde devam edeceğiz"

Yeni uygulamalar hakkında da bilgi veren Bakan Akdağ, açık ve kapalı alan tanımlamalarında değişiklik yapılacağını söyledi. Restoranların açık alanlarına ilişkin yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini aktaran Akdağ, şöyle devam etti:

"Kanunumuzu yaparken zamanında tütün ürünlerinin dışarıdan görülecek şekilde satılmasına mani olacak bir madde yazmıştık. Aslında, gerek camekandan gerekse satış yapılan tezgahların arkasından görünmesine yasak getirmekti. Şimdi anlıyoruz ki camekandan gözükmesi hususundaki uygulama devam ediyor, diğeri uygulanamıyor. Dolayısıyla iş yeri son uğrak yerlerde bunları sergiliyor, satıyorlar. Şimdi, hazırlanan kanun maddesiyle, sigara kapalı dolaplarda bulunacak, görünmeyecek şekilde olacak. Biri istediğinde buradan verilecek.

Üçüncü olarak 'düz paket' uygulamasını yapmayı düşünüyoruz. Bunun da kanun maddesini hazırlamış durumdayız. Bunda, sigara paketinin tüm yüzeylerinde uyarılar yer alıyor ve markası ancak küçük bir yerde görülecek şekilde oluyor. Böylece, marka bir cazibe haline getirilemeyecek. Dünya Sağlık Örgütünün burada yetkilileri de var. Bu da benim bir tavsiyem olsun. Artık 'düz paket' uygulaması da genel bir öneri haline getirilmeli. Çünkü, artık paketlerin iki yüzünde yüzde 65'e ulaşan uyarılar yetmiyor."

Üzerinde durdukları bir başlığın da denetlemeler olduğunu belirten Akdağ, "Bunun için denetlemeleri ciddi şekilde artırmaya başladık. Denetlemelerle ilgili bir enerji kaybı vardı, bunu artık yerine koyuyoruz. Ayrıca, okul çevrelerinde sigara satılan büfeler ya da küçük dükkanlarda sigarının tane ile satılması söz konusu. Kolluk kuvvetlerimizi, savcılarımızı meseleye karşı hassas olmaya davet ediyorum. Çocuklara sigara satanlar, gerekirse kanunun öngördüğü en ağır cezalara çarptırılmalıdır. Bundan sonra, ağır para cezalarını takiben kapatma cezalarına da daha ağır şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Bakan Akdağ ile Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, Yeşil Dedektör uygulamasını tüm yurtta kullanıma açtı.