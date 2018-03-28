  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Çocuklara cinsel istismara en ağır cezalar yolda

Çocuklara cinsel istismara en ağır cezalar yolda

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TRT Haber'de çocuklara yönelik cinsel istismarı önlemek için yapılan düzenlemenin detaylarını anlattı.

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Çocuklara cinsel istismara en ağır cezalar yolda

Çocuklara yönelik cinsel istismarı önlemeye yönelik başlatılan çalışmada sona gelindi. Kanun tasarısı Nisan ayında Meclis'e gelecek.

Onun öncesinde Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ TRT Haber ekranlarında ayrıntıları anlattı.

"Mahkeme takdir indirimine gerekçe yazmak zorunda olacak"

Yeni düzenleme ile “iyi hal indirimi” kalkmayacak ama karara gerekçe yazma zorunluluğu getirilecek.

Akdağ, “İlgili mahkeme bir takdir indirimi yapmışsa, mutlaka gerekçesiyle yazmalı. bunun önüne geçecek şekilde ceza kanununa bir madde koyacağız." dedi.

"Hakim uzman görüşü alarak karar verecek"

Kimyasal hadım da yasada olacak. Ama olaya göre; hakim, uzman görüşü aldıktan sonra karar verecek.

Yargılamayı yapan mahkemenin uzman görüşü alarak bu kararı alabileceğini söyleyen Recep Akdağ şunları söyledi:

"Belli bir süre uygulayacak. Kişiyi takip edecek. Psikolojik bir rehabilitasyonla beraber, hakim heyeti isterse uygulayabilecek. Uzman görüşü lazım."

"Cezalar ağırlaştırılıyor, kademeli artırma geliyor"

Düzenlemeyle, yaşa göre kademeli cezalar verilecek. 12 yaş altındaki çocuğa cinsel istismarda bulunana müebbet hapis cezası öngörülecek. Akdağ, en ağır cezaların verileceğini açıkladı.

CHP ve MHP ile büyük ölçüde mutabık olduklarını söyleyen Akdağ, taslağı Meclise sunmadan önce bir kez daha muhalefetle görüşeceklerini açıkladı ve ekledi:

"Bunu meclise götürürken de bir kez daha görüşeceğiz. Meclisten bunu el birilğiyle çıkarabiliriz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Recep Akdağ, Cinsel istismar
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