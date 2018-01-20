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'Çocuk yaşta gebelik ve eksik bildirim' soruşturmasında iki personele kamu davası

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde görevli iki personel hakkında iddianame hazırlandı. Personeller suçu bildirmemekle suçlanıyor.

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Çocuk yaşta gebelik ve eksik bildirim soruşturmasında iki personele kamu davası

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede görevli 2 personelin ifadeleri alındı.

Olaya ilişkin kamu görevlisinin "suçu bildirmemesi" eyleminden dolayı söz konusu 2 personel hakkında iddianame hazırlanarak, kamu davası açıldı.

Çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarına ilişkin ise "çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında ayrı bir soruşturma da devam ediyor.

Aile Bakanlığı'nın avukatları da 'çocuk anneler' soruşturmasına katılıyor

Kaynak: AA 

Etiketler: kamu davası, hastane, çocuk yaşta gebelik
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