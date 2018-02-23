Çocuk istismarında DEAŞ ile PKK benzerliği

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sınırları korumak kadar, ülkelerine dönmek için güvenliğin sağlanmasını bekleyen Suriyelileri, özellikle de YPG/PKK tarafından zorla silah altına alınan çocukları korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik harekatında canlı ele geçirilen teröristlerin arasında çocukların da olduğunu hatırlatan Benli, çocukların açıklamalarından kendi istekleriyle örgüte katılmadıkları ve ailelerinden zorla alınarak ya da kaçırılarak silahlandırıldıklarının anlaşıldığını belirtti.

Benli, canlı bomba eylemlerinde kullanılan ya da kullanılacak olan bu çocukların, terör örgütü YPG/PKK'nın insanlık dışı muamelelerini dünya kamuoyuna duyurduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası hukuka göre 18 yaş altı çocukların silah altına alınması ve tehlikeli bölgelerde kullanılması yasak olmasına rağmen, terör örgütü YPG/PKK, çocukların canlarını kendi kirli emelleri uğruna hiçe saymaktadırlar. Türkiye'ye karşı onlara gizli ya da açıktan silah verenler de buna göz yummaktadır" dedi.

"Terör örgütü YPG/PKK'nın, çocukları terörist eylemlerde kullanmaları konusundaki sicili kabarık" diyen Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütü daha önce de Sincar bölgesinde, yerel halkın çocuklarını ya kaçırarak ya da aileleri zorlayarak terörist eylemlerde kullanmış, birçok çocuğun ölümüne sebebiyet vermiştir. Nitekim YPG'lilerin Rakka operasyonunda ellerini kollarını sallayarak ayrılmalarına ve vahşi terör eylemlerine izin verdiği sonrası, DEAŞ teröristlerin sakallarını keserek yeni formatta YPG/PKK saflarına katıldığı bilinmektedir. Çocukları canlı bomba eylemlerinde kullanan DEAŞ ile silahlandırdığı çocuklarla Türkiye'ye karşı terörist eylemlerde bulunan PKK arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Türkiye, vatanlarını için canlarını hiçe sayan gönüllü olarak Afrin'e gitmeyi talep eden Mehmetçikleri ile sadece kendi huzur ve güvenliği için değil bütün bölgede kalıcı bir barış ve huzurun sağlanması için çaba göstermektedir. Afrin'in teröristlerden kurtarılması, ülkelerine dönecek olan Suriyeliler kadar PKK/YPG'nin eline düşmüş olan çocukların da kurtuluşu olacaktır."

Kaynak: AA