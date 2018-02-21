Çocuk istismarı tedbirlerine yönelik çalışmalar yarın başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarı düzenlemesi konusunda yaptığı açıklamada, ""Başbakan Yardımcımız başkanlığında bir komisyon yarın çalışmaya başlayacak. Kastrasyon, kimyasal hadım uygulaması da dahil olmak üzere, tüm bu tedbirleri, yasayla yapacaklarımız, yönetmeliklerle yapacaklarımız, idari tedbirlerle uygulayacağımız tüm enstrümanlarımızı, tüm araçlarımızı, yapacaklarımızı masaya yatıracağız." dedi.

Gül, "Hükümetimiz bu konuda alınması gereken başka ne gibi tedbirler varsa onları alacak." diye konuştu.

Kaynak: AA