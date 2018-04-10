Çocuk istismarcılarına ceza artırılıyor, istismarcı "hadım" ediliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan ve bu hafta içinde TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 9 maddelik tasarı, önemli değişiklikler içeriyor.

Buna göre, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak.

Mahkemeler, indirim gerekçesini açıklayacak

12 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunanlara ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Çocuğa karşı cebir, tehdit, silahla cinsel istismarda bulunanlar müebbet; bunlarla birlikte birden fazla kişi veya yakınları tarafından, nüfuzu kötüye kullanarak cinsel istismarda bulunanlar, ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak.

Çocuğa karşı suç işleyip ağırlaştırılmış müebbet alanlar 50 yıl, müebbet alanlar 40 yıl hapis yatmadan şartlı tahliye edilemeyecek.

Çocuklara cinsel istismardan mahkum olanlar, devlet memuru olamayacak.

Mahkemeler kararlarında, takdir indirim nedenlerinin yanı sıra gerekçesini de yazacak.

Çocuğu fuhşa teşvik edenler için adli para cezasının alt sınırı da 2 bin günden başlayacak.

İstismarcı doktor raporuyla hadım edilecek

İnfaz hakimi, cinsel suçlardan mahkum olanlar hakkında, tahliyeden 3 ay önce başlamak üzere 5 yıla kadar cinsel isteğin ilaçla baskılanması (kimyasal kastrasyon) tedbiri alabilecek. Ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanmasına uzman raporu üzerine karar verilebilecek.

İnfaz hakimi; bu suçlardan mahkum olanların cezaevinden tahliye tarihinden itibaren 5 yıla kadar süreyle rehabilitasyon amaçlı programlara katılmasını sağlayabilecek.

İnfaz hakimi, bu kişileri, mağdurun oturduğu ve çalıştığı yerlerde ikamet etmekten, bulunduğu yerlere yaklaşmaktan, çocuklarla olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklayabilecek.

Suçlular, çocuklarla ilgili işlerde çalışamayacak

Cinsel saldırıda bulunmaktan, reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmekten, uyuşturucu ticareti yapmaktan, müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmaktan ve fuhuştan mahkumiyet kararı bulunanlar ile bunlarla ilgili kovuşturması devam edenler, çocukların yoğun bulunduğu iş kollarında çalıştırılamayacak, bu yerleri işletemeyecek.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun yüksek yararı gerektiriyorsa, yayın yasağı konulabilecek, erişim engellenebilecek.

Cinsel suç mağdurlarının beden muayenesi ile vücuttan örnek alınması, Sağlık Bakanlığınca kurulacak özel merkezlerde yapılacak.

Cinsel suç mağdurlarının ifadesi, bu merkezlerde Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak.

Mağdur çocukların ifadesinin alınmasında görüntü ve ses kaydı olacak.

Kaynak: AA