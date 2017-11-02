'Çocuk çalıştıranın gözünün yaşına bakmayacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 8. kuruluş yıl dönümü kapsamında bir otelde düzenlenen Farkındalık Ödülleri Töreni ile Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temalı Sempozyumuna katıldı.

Türkiye'de son 15 yılda kadının hayatın her alanında rol ve statüsünün artırılması için devrim niteliğinde çalışmalar yapıldığını dile getiren Sarıeroğlu, gelecek dönemde de kadın odaklı çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.

Kadın olmadan kalkınmanın ve güçlü toplumun mümkün olamayacağını vurgulayan Sarıeroğlu, kadınlara yönelik çalışmalar kapsamında TBMM bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasını "milat" olarak niteledi.

"Geçen yıl kurs ve eğitimlerden 212 bin 854 kadın faydalandı"

Sarıeroğlu, iş gücü piyasasına son 10 yılda 7 milyon 775 bin kişinin girdiğini ve 6,5 milyon kişinin istihdam edildiğini belirtti. Sarıeroğlu, "Hedefimiz 2023'te kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41'e yükseltmek" dedi.

İŞKUR'un kurs ve eğitim programlarının kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik başarılı uygulamalar olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimi ve iş başı eğitim programlarında 2016 yılında toplam 212 bin 854 kadın faydalandı. Son 15 yılda da 1 milyon 260 bin kadınımız tüm programlardan yararlandı. Bu yılın 9 aylık döneminde bu 206 bin kadına ulaştı. Kadınların bu kurs ve programlara katılımını güçlendirecek şekilde de bazı ek mekanizmalar da oluşturuyoruz. Çocuğu varsa onula birlikte geleceği, onu bırakabileceği çocuk bakım odalarını bundan sonra kuracağız. Ulaşımlarıyla ilgili sıkıntıları varsa bunları ortadan kaldıracağız. Kadınların gerek iş hayatına girişte gerek iş hayatına devamda, bu mesleki eğitim kurslarına ve iş başı eğitim programlarına katılımlarında önlerine çıkan ne engel varsa inşallah el birliği ve ortak akılla ortadan kaldırarak kadınların önündeki tercihleri genişleteceğiz."

"İki gündür müfettişlerimiz tarla tarla geziyor"

Bakan Sarıeroğlu, kadınların istihdamdan ayrılmaması için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Sarıeroğlu, "Kadınların özel sektörde yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücret alması ve sigortalılığının devamıyla ilgili uygulamanın ikincil düzenlemesi çıktı. Geçtiğimiz hafta kamuda çalışanlara kısmi zamanlı çalışma imkanı getiren ikincil düzenlememizi Başbakanlığa gönderdik. Çok yakın zamanda o da Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu kapsamdaki düzenlemelere devam edeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, kadınlar gibi kız çocuklarının da Bakanlığın öncelikleri arasında bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kız çocukları çok önemli. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırıldığı tespit edilen çocuklarımız var. Bunların yoğun olarak kız çocukları olduğu tespitimiz var. Türkiye, çocuk işçiliğiyle mücadelede de başarı hikayesi yazmış bir ülke. Bu konuda 2006 yılında örnek ülke seçildi. Bu anlamda bir riskimiz yok, güçlü bir birikime sahibiz. Bu alanda en ufak bir tavizimizin olmayacağını, çocuk çalıştıran, çocuğunu çalıştıran kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağımızı da vurguluyorum. Çocuğun yeri tarla ve iş yeri değil, okuldur. Bu konuda şu anda başta Şanlıurfa olmak üzere iki gündür müfettişlerimiz tarla tarla geziyorlar. Bununla ilgili Bakanlık olarak görevimizin başındayız. Başta kız çocuklarımız olmak üzere bütün evlatlarımızın eğitimden geri kalmaması için çalışmalarımızı yapacağız."

"Kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasıyla Türkiye gelişecek"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu da yaşanan büyük meseleler nedeniyle çoğu zaman kadına dair sorunların konuşulmasına fırsat kalmadığını belirterek, söz konusu meselelerin zaman içerisinde kadını etkilediğini ve kadın meselesi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınsız siyasetin ve demokrasinin, bütün toplum için eksiklik, adaletsiz ve haksızlık" düşüncesinde olduğunu aktaran Katırcıoğlu, bu düşüncenin son 15 yıldaki politikalarının temelini oluşturduğunu bildirdi.

Katırcıoğlu, kadınların siyaset ve iş dünyası başta olmak üzere hayatın her alanında daha fazla yer almasıyla Türkiye'nin gelişeceğini, demokrasinin güçleneceğini ve ekonominin büyüyeceğini vurgulayarak, son 15 yılda kadın hakları konusunda sağlam bir yasal zeminin oluşturulduğunu, bunlar arasında en önemlisinin TBMM bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması olduğunu kaydetti.