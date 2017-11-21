Çocuk Ayla, biriktirdiği paralarını UNICEF'e bağışladı

Ayla filminin 7 yaşındaki Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol, biriktirdiği yemek paralarını Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) teslim etti.

Seol, UNICEF'i ilk kez anaokulunda duyduğunu belirterek, "Zor durumdaki çocuklara yardım ettiği için çok iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Okulda Afrika'daki zor durumdaki çocukların videolarını gösterdiler. Ben bu videoları görünce çocukların durumuna üzüldüm ve yardım etmek istedim." dedi.

Türkiye'deyken para biriktirdiğini söyleyen Seol, "Ayla filminin çekimleri için İstanbul'a geldiğimizde, bir evde kalıyorduk. Bu evde yemeklerimizi annem yapıyordu. Dışarıda yemek yemedik ve böylece para biriktirdik. Biriktirdiğimiz parayla da yardım yapmaya karar verdik. Yardım yapmaya bundan sonra da devam edeceğim." diye konuştu.

"Ülkemizde 1,5 milyon savaş mağduru Suriyeli çocuk var"

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt ise UNICEF'in tamamen gönüllü bağışlarla çalışmalarını sürdüren bir kurum olduğunu aktararak, "Ayla'nın bize desteği çok anlamlı. Ayla gerçekten çok güzel bir hikaye. Ayla'nın manevi babasına sonunda kavuşması gerçekten çok güzel. Biz UNICEF ekibi olarak hepimiz ağlayarak izledik. Ne olursa olsun bir çocuğun sadece çocuk olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Erkurt, UNICEF'in dünyada, çocuk haklarının en büyük savunucusu olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"5 milyar dolara yakın bağışı her sene, çocukların daha iyi bir hayata kavuşması için harcıyoruz. Bunun üçte ikisi devletlerden, üçte biri ise özel sektörden geliyor. UNICEF'in esas olarak 6 ana programı var. İlki temiz suya erişim. Bu hala birçok ülkede büyük bir sorun. Anneden çocuğa geçen HIV'den korunma konusu Afrika'da büyük bir sorun. Beslenememekten ötürü hala çok fazla çocuk ölümleri yaşanıyor. Eğitim, sağlık, aşılama, çocuğun korunması konuları çok önemli. Savaş mağduriyeti de dahil her türlü mağduriyetten korunma gibi sorunlar üzerine çalışıyoruz. Ülkemizde de 1,5 milyon savaş mağduru Suriyeli çocuk var."

UNICEF tişörtü de giyen çocuk oyuncu biriktirdiği parayı annesi ve Koreli Ayla ile birlikte yetkililere teslim etti.

Kaynak: AA