Çipli kimlik rekora koşuyor! (Yeni kimlik için gerekli evraklar)

Ardahan Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Yusuf Mercan, "Çipli kimlik kartlarına Ardahan'da nüfusa göre birçok ilden daha çok müracaat yapıldı." dedi.

Mercan, yaptığı açıklamada, Ardahan'da çipli kimlik kartlarına müracaatların her geçen gün arttığına değinerek, yazın bu müracaatların daha fazla olabileceğini söyledi.

Kış nedeniyle müracaatların kısmen sınırlı kaldığını belirten Mercan, "Müracaatların yazın çok artacağı kanaatindeyim. Şu an bile çipli kimlik kartlarına Ardahan'da nüfusa göre birçok ilden daha çok müracaat yapıldı. Kent merkezinde 2 bin 300, ilçelerden Göle'de bin 600, Posof'ta bin 50, Çıldır'da 750, Hanak'ta 850 ve Damal'da da 640 kişi müracaat ederek, toplam 7 bin 190 müracaat yapıldı." diye konuştu.

Gurbetçilerin de yazın çipli kimlik için müracaat edeceğini dile getiren Mercan, "İlimize yazın çok sayıda gurbetçi geliyor. Bunların da müracaatını burada yapacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Mercan, Türkiye genelinde olduğu gibi Ardahan'da da vatandaşın mağdur olmaması için hafta sonları da çalıştıklarını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığının açıklaması

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yeni kimlik kartı için 2 Ocak'tan bu yana 2 milyon başvuru alındığı, başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartı basıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni kimlik kartı başvuruları nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluğu azaltabilmek amacıyla birtakım düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Ülke genelinde 2 Ocak'ta başlayan yeni kimlik kartı müracaatları kapsamında bugüne kadar 2 milyon başvurunun alındığı kaydedilen açıklamada, bu doğrultuda 750 bin kimlik kartı basıldığı bilgisi verildi.

"Alo 199" hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulmasının yoğunluğa ve uzun bekleme sürelerine neden olduğu ifade edilen açıklamada, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlamasının bulunmadığı aktarıldı.

"Nüfus cüzdanları yeni kimlik kartlarıyla değiştirilinceye kadar geçerli olacak"

Vatandaşların ellerindeki nüfus cüzdanlarının, yeni kimlik kartlarıyla değiştirilinceye kadar geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında geçici kimlik belgesi düzenlenmektedir. YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir."

Yeni kimlikleri nasıl alacaksınız?

İçişleri Bakanlığı, "Bakanlığımız tarafından kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerimizin mesai saatleri yeniden düzenlenmiş olup, yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatleri hafta içi saat 19.00'a kadar uzatılmış, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de 09.00-17.00 saatlerinde alınmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralı hattan randevu alarak 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gidilmesi hem yoğunluğa kalmadan kimliklerin alınmasını hem de daha hızlı ve sağlıklı hizmet verilmesini sağlıyor.

Ne kadar ödenecek?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.