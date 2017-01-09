  • 09 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.716
    EURO 3.911
  • BIST 77103.73
    ALTIN 140.927
Buradasınız : » » 'Çipli kimlik' kartlarına yoğun başvuru

'Çipli kimlik' kartlarına yoğun başvuru

Başvurularda 59 bin 791 kişiyle Trabzon ilk sırada yer alırken, bu ili 47 bin 831 kişiyle Kırıkkale, 39 bin 804 kişiyle de İstanbul izledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Çipli kimlik kartlarına yoğun başvuru

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartlarını almak için pilot uygulamanın başladığı 14 Mart 2016'dan bu yana 526 bin kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu. Başvurularda 59 bin 791 kişiyle Trabzon ilk sırada yer alırken, bu ili 47 bin 831 kişiyle Kırıkkale, 39 bin 804 kişiyle de İstanbul izledi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, uygulama için pilot il seçilen Kırıkkale'de 14 Mart 2016'da verilmeye başlanan çipli kimlik kartları için 2 Ocak 2017'den itibaren tüm illerde başvurular alınmaya başladı.

Nüfus müdürlüklerine 14 Mart 2016'dan bu yana toplam 526 bin 44 kişi başvuruda bulunurken, veri kontrol, baskı, paketleme ve kargo süreçleri tamamlanan 214 bin 655 kart vatandaşlara teslim edildi.

Türkiye genelinde başvuruların alındığı 2 Ocak'tan bu yana ise 86 bin 894 kişi yeni kimlik kartını alabilmek için müracaat etti. 2 Ocak'tan bu yana en yoğun başvuru 34 bin 607 kişiyle İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'un ardından 20 bin 962 kişiyle Ankara, 12 bin 959 kişiyle İzmir, 9 bin 185 kişiyle Antalya, 9 bin 181 kişiyle Bursa geldi.

İlk başvuruların alındığı 14 Mart 2016'dan bu yana kadarki başvurularda ise 59 bin 791 kişiyle Trabzon ilk sırada yer aldı. Trabzon'u 47 bin 831 kişiyle Kırıkkale, 39 bin 804 kişiyle İstanbul, 35 bin 698 kişiyle Erzurum, 34 bin 244 kişiyle de Ankara izledi.

Etiketler: 'Çipli kimlik' kartları, yoğun başvuru, Trabzon, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER