Cinsel kastrasyon yeni dönemde devreye girecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bekir Bozdağ, burada 8 yaşındaki Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili konuştu.

"Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı."

"Cezaların arttırılmasıyla ilgili adımlar atılacak"

Bozdağ, cinsel suçlara kimyasal hadım tedbirinin yeni dönemde devreye sokulacağını söyledi.

"Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız ve bu konuda da kararlı adımlar atacağız cezaların arttırılması konusunda da adımlar atılacaktır."

Kaynak: AA, TRT Haber