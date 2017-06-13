  • 13 HAZIRAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.526
    EURO 3.956
  • BIST 99065.46
    ALTIN 143.09
Buradasınız : » » Cinsel istismardan tutuklanan öğretmene 62 yıl hapis istemi

Cinsel istismardan tutuklanan öğretmene 62 yıl hapis istemi

Adana'da 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında 62 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cinsel istismardan tutuklanan öğretmene 62 yıl hapis istemi

Adana’da bir ortaokulda 11 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu, öğrencilerden birini de hürriyetinden yoksun kıldığı öne sürülen Türkçe öğretmeni hakkında 62 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Seyhan ilçesindeki bir okulda meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili tutuklanan 40 yaşındaki Türkçe öğretmeni A.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcı, öğretmen A.A. hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, öğretmenin "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan her bir öğrenci için 12’şer yıldan 48 yıl, bir kız öğrenciye yönelik "kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 14 yıl olmak üzere toplam 62 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen öğretmen A.A, suçlamaları kabul etmedi.

Etiketler: Cinsel istismar, taciz, Adana, öğretmen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER