  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.058
    EURO 4.985
  • BIST 114573.84
    ALTIN 173.367
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de

Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de

Çocuklara cinsel istismar suçlarıyla ilgili kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cinsel istismar düzenlemesi TBMMde

Cinsel istismar düzenlemesinde ayrıntılar netleşti. Cinsel istismar suçuyla ilgili yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Tecavüz ve cinayet suçunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası artırılacak. İstismarcılar çocuklarla ilgili işlerde çalıştırılmayacak

Çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak.

Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında üst sınır 50 yıla çıkarılıyor.

İstismarcılar mağdur çocuğa yaklaşamayacak, adres değişikliklerini bildirmek zorunda olacak

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: son dakika, Cinsel istismar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER