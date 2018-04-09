Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de

Cinsel istismar düzenlemesinde ayrıntılar netleşti. Cinsel istismar suçuyla ilgili yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Tecavüz ve cinayet suçunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası artırılacak. İstismarcılar çocuklarla ilgili işlerde çalıştırılmayacak

Çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak.

Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında üst sınır 50 yıla çıkarılıyor.

İstismarcılar mağdur çocuğa yaklaşamayacak, adres değişikliklerini bildirmek zorunda olacak

Kaynak: TRT Haber, AA