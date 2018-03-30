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Buradasınız : » » Cinsel istismar düzenlemesi önümüzdeki hafta TBMM'de

Cinsel istismar düzenlemesi önümüzdeki hafta TBMM'de

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarı ile ilgili düzenlemenin taslağının tamamladığını, haftaya Türkiye Büyük Millet Meclisine geleceğini söyledi.

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Cinsel istismar düzenlemesi önümüzdeki hafta TBMMde

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Etiketler: Adalet Bakanlığı, çocuk istismarı, tbmm, abdulhamit gül
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