Cinderes’te sivil halka ücretsiz ekmek

Zeytin Dalı Harekatı’yla teröristlerden temizlenen Afrin’de hayatın normalleşmesi için her adım atılıyor. Sivil halkın en önemli ihtiyaçlarının başında ekmek geliyor.

Özgür Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle Cinderes’te daha önce terör örgütü YPG/PKK’nın işlettiği fırını yeniden üretime açtı. Fırında günde 15 bine yakın ekmek üretiliyor. Üretilen ekmekler, sivil halka ücretsiz dağıtılıyor. Fırın’ın un ihtiyacını ise Türk Kızılayı ve AFAD ücretsiz olarak karşılıyor.

Şu anda Cinderes bölgesinde sadece 2 fırın faaliyette. Biri ücret karşılığında ekmek veriyor, diğeri ise ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor. TSK ve ÖSO tarafından faaliyete geçirilen fırın, daha önce teröristlerin işlettiği, halka parayla ekmek sattığı bir noktaydı.

Bölge halkı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun sunduğu imkandan memnun.

Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgede günde 4 bin ekmek dağıtıyor.

Kaynak: AA