Cinderes'te el yapımı patlayıcı ve anti tank mayını imha edildi

TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bir el yapım patlayıcı ile bir anti tank mayını bölgedeki SAS Timi tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Tespit edilen EYP ve anti tank mayını bölgedeki SAS Timi tarafından imha edilmiştir. pic.twitter.com/ehz3EtraSx — TSK (@TSKGnkur) 29 Mart 2018

Patlayıcıların imha edilmesine ilişkin görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından paylaşıldı.

Kaynak: AA