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Buradasınız : » » Cinderes'te el yapımı patlayıcı ve anti tank mayını imha edildi

Cinderes'te el yapımı patlayıcı ve anti tank mayını imha edildi

Cinderes'te terör örgütü YPG/PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ile anti tank mayını imha edildi. TSK, imha anının görüntülerini paylaştı.

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Cindereste el yapımı patlayıcı ve anti tank mayını imha edildi

TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. 

Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bir el yapım patlayıcı ile bir anti tank mayını bölgedeki SAS Timi tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Patlayıcıların imha edilmesine ilişkin görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından paylaşıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: tsk, imha, cinderes
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