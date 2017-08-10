  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlere sınırlama getirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlere sınırlama getirildiğini açıkladı.

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Cilvegözü Sınır Kapısından geçişlere sınırlama getirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlere sınırlama getirildiğini açıkladı.

Tüfenkci, insani yardımların "sıkı kontrol" şartıyla devam edeceğini söyledi.

Bakan Tüfenkci, "Suriye kapılarımızdan biri olan Cilvegözü’nün karşı kapısı Bab- Al, bir grubun eline geçtiği için o grubun hakimiyeti sona erene kadar insani yardım dışındaki gıda maddeleri ya da diğer malların ihracı noktasında girişi noktasında bir yavaşlatma var daha sıkı kontrol var." ifadelerini kullandı.

Etiketler: sınır kapıları geçiş, gümrük bakanı, Cilvegözü sınır kapısı, bülent tüfenkci
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