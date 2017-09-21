Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Kurban Bayramı için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyeli ailelerin, Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Bayramı ülkesinde geçirmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçiş yapan ailelerin dönüşleri devam ediyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Yolcu ile tır giriş ve çıkışlarının yapıldığı sınır kapısından yardım malzeme taşıyan tırların geçişleri sürdü.

Öte yandan, Suriye'deki çatışmalarda yaralanan 7 kişi, Hatay'da tedavi altına alındı.

Suriye'nin sınıra yakın bölgelerinde yaşanan çatışmalarda yaralanan 7 kişi, yakınları tarafından Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

Daha önce yaralanan ve Türkiye'de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise Suriye'ye gönderildi.