Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 4 kilometrelik tır kuyruğu

Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye gıda, tekstil, sebze ve meyve, ev eşyaları, un, mısır, su ve elektronik eşya gibi malzeme götüren tırların Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğunun yaklaşık 4 kilometreyi bulduğu görüldü.

Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle sınır kapısı insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere 3 Ağustos'ta kapatılmış, 18 Ekim'de ise tekrar açılmıştı.

Kaynak: AA