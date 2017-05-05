Çiller faili meçhul cinayetlere ilişkin davada tanık olarak dinlenecek

Bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin Mehmet Ağar, özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılandığı davada, eski Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller'in telekonferans sistemiyle "tanık" olarak dinlenmesi, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın ise "tanık" sıfatıyla beyanının alınması için İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine tekrar talimat yazılması kararlaştırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık ve şikayetçi avukatları katıldı.

Duruşmada "tanık" olarak davetiye çıkarılan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın hazır bulunmadığı, müdahil avukatlarının "tanık" olarak dinlenmesini talep ettiği eski Başbakan Tansu Çiller ile eşi Özer Uçuran Çiller'in avukatı Salih Çelen'in mahkemeye yazı gönderdiği belirtildi. Buna göre yazıda, Çiller çiftinin "tanık" olarak dinlenmesine yönelik adreslerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sorulduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar katılan vekilleri tarafından tanık olarak dinlenmeleri talep edilmişse de müvekkillerin iddianame kapsamındaki olaylar hakkında doğrudan hiçbir bilgi ve görgüleri bulunmamaktadır. Her iki müvekkilim de katılanları ve maktullerin hiçbirini hayatlarında bir kez olsun görmemişler, kendileri ile hiçbir zaman konuşmamışlar, arkadaşlık veya komşuluk ilişkisi gibi hiçbir ilişkileri de olmamıştır. Davaya konu olaylar ile de hiçbir ilişkileri yoktur. Esasen katılanlar da böyle bir ilişkinin varlığı konusunda hiçbir iddiada bile bulunmamışlardır. O dönemde Başbakan olmak veya Başbakan eşi olmak, tek başına şahit olarak dinlenmeye veya şahit gösterilmeye sebep olmamalıdır. Bu, olsa olsa abesle iştigaldir. Aksi halde bugünkü başbakan ve cumhurbaşkanının da bu dönemde yaşanan olaylara ilişkin olarak yarın şahit gösterilmelerine ve şahit olarak dinlenmelerine örnek teşkil eder ki, bunun kabulü asla mümkün değildir."

Cumhuriyet Savcısı Yasemin Banu Aksoy; Tansu Çiller, Özer Uçuran Çiller ve Fikri Sağlar'ın tanık olarak dinlenmelerini istedi. Aksoy, tanık İnuğur'un varsa ifadesinin, Maslak'taki Ordu Komutanlığından getirtilmesi talebinde bulundu.

Çiller çifti "tanık" olacak

Mahkeme heyeti, tanıklıkları istenen Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller'in avukatının, "soruların yazılı bildirilmesi, bunlara yazılı yanıt verilmesi" yönündeki talebini, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) bu şekilde usul bulunmaması nedeniyle reddetti. Mahkeme, Çiller çiftinin telekonferans sistemiyle "tanık" olarak dinlenmeleri için müzekkere yazılmasına karar verdi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın "tanık" sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine bir kez daha talimat yazılmasını kararlaştıran heyet, Maslak'taki askeri birliğin açık adının, komuta kademesinde 1995'te kimlerin olduğunun ve varsa Tarık Ümit'in ölümüne ilişkin evrakın gönderilmesinin Genelkurmay Başkanlığından istenmesini karar altına aldı ve duruşmayı erteledi.

Sanıklar, 1990'lı yıllarda işlenen 18 faili meçhul cinayetle ilgili, Türk Ceza Kanunu'nun "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek" suçundan yargılanıyor.