Çılgın proje Kanal İstanbul'un detayları açıklanıyor



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının belirlendiğini belirterek, "Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergah olarak seçilmiştir.

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