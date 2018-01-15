Çılgın proje Kanal İstanbul'un detayları açıklandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu" koridorunun Kanal İstanbul Projesi için en uygun güzergah olarak seçildiğini belirterek, "Küçükçekmece Gölü'nden girecek ve Sazlısu Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın doğusundan Karadeniz'e çıkmış olacak. Güzergahımız yaklaşık olarak 45 kilometre uzunluğundadır." diye konuştu.



Arslan, İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'i Marmara ile bağlayacak yeni su yolu yapma projesinde ilk hedefin, medeniyetlere ve kültürlere başkentlik yapan İstanbul'da Boğaziçi üzerindeki gemi trafik yükünü azaltmak olduğunu ifade etti, şöyle konuştu:



"Hedef, İstanbul Boğazı'ndan geçen tehlikeli madde taşıyan gemilerden kaynaklı oluşabilecek riskleri azaltmaktı. Bir diğer hedefimiz o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, su yolu güzergahında kentsel dönüşüm de yaparak, güzehgah üzerindeki çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak, daha modern bir yaşam sağlamaktı. Bir diğer amacımız, İstanbul gibi dünya metropolü olan şehirde su yolu taşımasından kaynaklı hem ülkemizin konumunu hem cazibesini artırmaktır." dedi.

Bakan Arslan, ''İlk kazma 2018 yılında vurulacak, Kanal İstanbul, 3. Havalimanından da büyük bir proje olacak. Projedeki kazıdan çıkan malzemeler dolgu ve tarım alanlarında kullanılacak.'' açıklamarında bulundu.

Ulaştırma Bakanı, yer altı sularının ve temiz su havzalarının etkileşimlerinin detaylı bir şekilde haritalandırılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağına işaret ederek, yer altı su modelleme çalışmasının yanı sıra su kalitesi, sediman hareketleri gibi diğer sayısal model çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.









#SONDAKİKA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergah olarak seçilmiştir.https://t.co/ZPHVLIZCYb pic.twitter.com/AWMY2XhrTy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: Kanal İstanbul projesinde hedefimiz bu yıl ilk kazmayı vurmak.https://t.co/ZPHVLIZCYb pic.twitter.com/z2vJXZCbbY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2018

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