Çiftlikbank soruşturmasında 3 milyon 90 bin liraya el konuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç örgütüne üye olmak", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla Çiftlikbank'a yürüttüğü soruşturma kapsamında, şirket yetkilileri hakkında işlem yapıldığı ve yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği gerekçesiyle 3 milyon 90 bin TL ile 16 kişi ve 3 firmanın mal varlığına el konuldu. İlgili firmanın tesislerine el konulduğu ve tesislerdeki canlı hayvanların bakımının, atanan yediemin tarafından yürütüldüğü belirtildi.

132 bin kişiden 1 milyar 139 milyon TL toplanmış

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali detaylarını da tespit etti.

Hazırlanan resmi raporlara göre, Mehmet Aydın'ın kurduğu ve kardeşi Fatih Aydın’ın pay sahibi olup KKTC’de kurulan Famegame Software Ltd Şti unvanlı şirketin de sistem bünyesinde faaliyet gösterdiği, şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 ayrı katılımcı bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu, sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden günümüze dek toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1.139.972.622,60 TL değerinde para toplandığı, bu süreçte katılımcılara 687.838.995,58 TL değerinde geri ödeme yapıldığı, sistemdeki malvarlığı değerinin 58.126.075,65 TL olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128.490,850 TL aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22.541.596,53 TL zarar ettiği, sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2.971.905,011 TL geri ödeme yapılması gerektiği, tespit edilen geri ödeme miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin tespit edildiği, bu suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA