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Buradasınız : » » "Çiftlik Bank" soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

"Çiftlik Bank" soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

İstanbul ve Bursa'da yakalanarak Sakarya'ya getirilen şirketin yönetim kurulu üyesi ile firari şirket sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi tutuklandı.

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&quot;Çiftlik Bank&quot; soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında Sakarya merkezli başlatılan operasyonlar devam ediyor. Firari şirket sahibi Mehmet Aydın, en son lüks aracıyla gezerken görülmüştü. 

İstanbul ve Bursa'da şirketin yönetim kurulu üyesi olan S.Y. ve Aydın'ın yengesi H.A. yakalandı.

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: tutuklama, çiftlik bank
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