Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi için harekete geçildi

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçtı. Arkasında bıraktığı soruşturma ise genişleyerek devam ediyor.
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kırmızı bülten çıkarıldı
Gül, Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Konuyu savcılık ve bakanlığın takip ettiğini sözlerine ekledi.
Abdulhamit Gül, "İki ülke arasında özel bir anlaşma bulunmaması, bu konuda talepte bulunulmasına da, bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına da engel değildir" dedi.
Çiftlikbank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır. Konu savcılarımız ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 20 Mart 2018
Tutuklu sayısı 7'ye çıktı
Sakarya merkezli 7 ildeki Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Bursa, Çanakkale ve Manisa'da gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7’ye yükseldi.
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On binlerce kişi mağdur
80 bin kişinin dolandırıldığı soygunda, yargıya başvuran mağdurların sayısı da artıyor. Bursa'da 500'e yakın kişi, Bursa Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank’la ilgili "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.
Araçlara el konulacak
Soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank'a ait ürünlerin dağıtımının yapıldığı iş yerinin önündeki araçlarla ilgili de inceleme başlatıldı.
22'si Çiftlik Bank logolu 34 araca savcılık tarafından el konulacak. Polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.
Soruşturma genişliyor
Çiftlik bank soruşturmasında Çanakkale'de de operasyon vardı. ''Dora'' isimli şirketin ortakları gözaltına alınarak Bursa'ya götürüldü. Köy yumurtası üreten şirket, Mehmet Aydın tarafından satın alınmış
Kaynak: TRT Haber