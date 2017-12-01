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Buradasınız : » » CIA'in eski görevlisi Fuller'e yakalama kararı

CIA'in eski görevlisi Fuller'e yakalama kararı

FETÖ'nün kumpasları ve darbe girişimine ilişkin soruşturmada, CIA'in eski görevlisi Graham E. Fuller hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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CIAin eski görevlisi Fullere yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli olarak yer alan CIA’in eski görevlisi Graham E. Fuller hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılığın talebinde şüpheli Fuller hakkında ''Anayasayı ihlal'', “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', ''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'' gibi suçlamaların yer aldığı öğrenildi.

Savcılığın talebini değerlendiren nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, istemi kabul ederek, şüpheli Fuller hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Aynı soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanan iş adamı Osman Kavala, Temmuz 2016'da Büyükada Splendid Otel'de yapılan toplantıya katıldığı ve darbenin organizatörlerinden olduğu ifade edilen Hanry Jak Barkey, ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz ve eski CHP'li milletvekili Aykan Erdemir gibi bir çok isim yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: graham fuller, fetö, darbe girişimi, 15 temmuz
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