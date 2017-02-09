CIA Direktörü Pompeo Ankara'da

Pompeo'yu Esenboğa Havalimanı'nda ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile Türk yetkililer karşıladı.
CIA Direktörü Pompeo karşılamanın ardından, aprona gelen araçla kargo kapısından çıkarak, havalimanından ayrıldı.
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren CIA Direktörü Mike Pompeo Ankara'ya geldi.
Pompeo'yu Esenboğa Havalimanı'nda ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile Türk yetkililer karşıladı.
CIA Direktörü Pompeo karşılamanın ardından, aprona gelen araçla kargo kapısından çıkarak, havalimanından ayrıldı.