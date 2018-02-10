  • 10 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.823
    EURO 4.679
  • BIST 113590.27
    ALTIN 161.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP'nin yeni Parti Meclisi toplandı

CHP'nin yeni Parti Meclisi toplandı

CHP'de 36. Olağan Kurultay'da oluşan yeni Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHPnin yeni Parti Meclisi toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ardından, CHP'nin kurultaydan sonraki en yüksek karar alma organı olan Parti Meclisi'nin 60 üyesi parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda, genel başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi üyelerine hitap etti.

Bugünkü ilk toplantıda herhangi bir karar alınmayacağı, tanışma toplantısı niteliğinde olacağı belirtildi.

2019 seçimlerine giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını oluşturacak isimler pazar günü belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: chp parti meclisi, CHP
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER