CHP'nin yeni Parti Meclisi toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ardından, CHP'nin kurultaydan sonraki en yüksek karar alma organı olan Parti Meclisi'nin 60 üyesi parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda, genel başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi üyelerine hitap etti.

Bugünkü ilk toplantıda herhangi bir karar alınmayacağı, tanışma toplantısı niteliğinde olacağı belirtildi.

2019 seçimlerine giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını oluşturacak isimler pazar günü belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber