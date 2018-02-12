CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

CHP'nin Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi.
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