CHP'nin milletvekili listesi kesinleşti

CHP'nin 600 kişilik milletvekili listesi belli oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, listeye son şeklini verdi.
Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Eski Genel Başkan Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan Abdullatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu.
ANKARA 1. BÖLGE
1-TEKİN BİNGÖL
2-LEVENT GÖK
3-ALİ HAYDAR HAKVERDİ
4-BÜLENT KUŞOĞLU
5-GAMZE TAŞCIER
6-EKREM KEREM OKTAY
7-MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
8-HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
9-ALİ HİKMET AKILLI
10-AYLİN YAMAN
11-UMUT ERARSLAN
12-KAMER GÖZAÇIK ŞEN
13-CANSEL GÜVEN
ANKARA 2. BÖLGE
1-NİHAT YEŞİL
2-YILDIRIM KAYA
3-SEMRA DİNÇER
4-KENAN NUHUT
5-MURAT KAVUNCU
6-BEKİR SAMİ DOĞAN
7-ALİBEY YÜKSEL ORTAOKUL
8-MUSTAFA NADİR ER
9-SUNA KERİMOĞLU
10-DENİZ ÇAKIR
11-BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
ANKARA 3. BÖLGE
1-AHMET HALUK KOÇ
2-MURAT EMİR
3-AHMET ERSEN ÖZSOY
4-SERVET ÜNSAL
5-ALİ BAŞKARAAĞAÇ
6-AHMET MEŞE
7-UMUT AKDOĞAN
8-BATTAL YILDIZ
9-GÜLŞAH DENİZ ATALAR
10-TEMEL BORGA BUDAK
11-İLKE ÇAKAR
12-BİLAL YILMAZ
İSTANBUL 1. BÖLGE
1-MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
2-GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
3-ONURSAL ADIGÜZEL
4-FETHİ AÇIKEL
5-GÜRSEL TEKİN
6-İLHAN KESİCİ
7-OĞUZ KAAN SALICI
8-MAHMUT TANAL
9-İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
10-SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
12-MUSTAFA OKTAY AKSU
13-HASAN UZUNYAYLA
14-MUSTAFA ÖZTAŞKIN
15-TAHSİN USTA
16-HÜSEYİN SAĞ
17-BERİL ÖNER
18-YÜKSEL TAŞKIN
19-HASAN BASRİ ÖZBEK
20-DENİZ DOĞAN GÜNAY
21-ERTAN AKSOY
22-NURAY ÇEPNİ
23-DUYGU ÇELİK
24-ARZU ÖZALP
25-PINAR UZUN
26-TUBA TORUN
27-ALİ RIZA YILDIRIM
28-YÜCEL OTO
29-MURAT CİRAV
30-MELİS TİMUR
31-EMRE AKKUŞ
32-UMUT ÇAKIR
33-AYLİN SARITAŞ
34-GAZİ KARAKURT
35-TİMUÇİN GÜLTEKİN
İSTANBUL 2. BÖLGE
1-KADRİ ENİS BERBEROĞLU
2-AYKUT ERDOĞDU
3-AHMET TUNCAY ÖZKAN
4-MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
5-YÜKSEL MANSUR KILINÇ
6-YUNUS EMRE
7-GÖKAN ZEYBEK
8-ALİ ŞEKER
9-DERYA ŞENTÜRK
10-MERSİN BALKAN
11-MEHMET DİRİBAŞ
12-BAHATTİN TURNALI
13-FERHAT EPÖZDEMİR
14-İSMAİL YÜKSEL
15-ADNAN AYBER
16-BURAK KAAN YILMAZSOY
17-CANAN SEZENLER
18-HACER FOGGO
19-GÜVEN KARATAŞ
20-YUSUF KENAN KOLAT
21-VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
22-CEM CENGİZ YILMAZ
23-ECE BATUMLU TALAS
24-PELİN YURDAKUL
25-ŞEYMA DUMRUL
26-YUSUF ERGÜVEN
27-ÖZGÜR DÜZGÜN
28-DENİZ KAYA
İSTANBUL 3. BÖLGE
1-ENGİN ALTAY
2-ERDOĞAN TOPRAK
3-MEHMET BEKAROĞLU
4-ZEYNEL EMRE
5-SİBEL ÖZDEMİR
6-ÖZGÜR KARABAT
7-TURAN AYDOĞAN
8-EMİNE GÜLİZAR EMECAN
10-TURAN HANÇERLİ
11-BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
12-ALİ ULVİ GÖKBULAK
13-MEHMET SAİT YÜCEL
14-ALİ MUHİTTİN TIĞLI
15-SİNAN KARAHAN
16-SİNAN KARACA ÖZTÜRK
17-MAHFUZ YETÜT
18-ŞAHANIM METER
19-IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
20-YAĞMUR GEYGEL
21-ENGİN ERTAÇ
22-CEMİL CAN DİNÇ
23-AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
24-HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
25-SEDA ÖNDER
26-BEKTAŞ DAVUTOĞLU
27-ARZU ATTEPE
28-HÜSEYİN DURAN
29-ERDAL SARIKAYA
30-ELİF KESKİNEL ÜLKER
31-ALİ OSMAN ÖZDİLEK
32-KEMAL ÖZKİRAZ
33-İLYAS DUMAN
34-OSMAN TELLİOĞLU
35-ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
İZMİR 1. BÖLGE
1-MURAT BAKAN
2-SELİN SAYEK BÖKE
3-ÖZCAN PURÇU
4-KANİ BEKO
5-MEHMET ALİ ÇELEBİ
6-TACETTİN BAYIR
7-EDNAN ARSLAN
8-SEFER İPEKLİ
9-KAZIM UMDULAR
10-NİLAY KÖKKILINÇ
11-EZGİ DENİZ URUNGA
12-DEVRİM BARIŞ ÇELİK
13-ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
14-ŞENER AKDEMİR
İZMİR 2. BÖLGE
1-KEMAL KILIÇDAROĞLU
2-AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
3-KAMİL OKYAY SINDIR
4-ATİLA SERTEL
5-SEVDA ERDAN KILIÇ
6-MAHİR POLAT
7-BEDRİ SERTER
8-İDRİS YAVUZYILMAZ
9-ALİ ENGİN
10-SALİH ÖZÇİFÇİ
11-MEHMET BİRLİK
12-ONUR KADİR ERYÜCE
13-HATİCE ZEYBEK
14-EBRU OKAY
Kaynak: TRT Haber