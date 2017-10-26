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Buradasınız : » » CHP'nin Meclis grup yönetimi belli oldu

CHP'nin Meclis grup yönetimi belli oldu

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Meclis Başkanvekili seçildi. Yeni grup başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç oldu.

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CHPnin Meclis grup yönetimi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında kapalı olarak toplandı. Meclis Başkanlık Divanı ve grup yönetimi için seçim yapıldı.

Akif Hamzaçebi'nin yerine yeni Meclis Başkanvekili Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün oldu.

Grup Başkanvekilleri ise 6'ncı tur oylamada netleşti. Engin Altay ve Özgür Özel yeniden grup başkanvekili seçildi. 

Levent Gök'ün yerine de Sakarya Milletvekili Engin Özkoç yeni grup başkanvekili oldu.

Başkanlık Divanı üyeleri

CHP'nin Başkanlık Divanı üyeleri de belirlendi.

Barış Karadeniz, Vecdi Gündoğdu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Bülent Öz yeni katip üyeler olurken, İbrahim Özdiş de yeni İdare Amiri seçildi.

Etiketler: CHP, meclis başkanvekili, grup başkanvekili, yaşar tüzün, engin altay, özgür özel, engin özkoç
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