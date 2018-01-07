CHP'nin İzmir ve Aydın kongrelerinde kavga çıktı

CHP, Genel Başkanını seçeceği kurultay öncesi il yönetimlerini yeniliyor. İzmir ve Aydın'daki kongrelerde tansiyon yüksekti.

CHP İzmir İl Kongresinde adayların konuştuğu sırada sahne önündeki partililer arasında kavga çıktı.

Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü'nün aday olduğu kongrede, kürsüye çıkan Utku Gümrükçü'nün konuşma yaptığı sırada bir kişi üzerinde "Utku Gümrükçü Kerbela şehitlerinden hemen şimdi özür dile" yazan bir pankart tutunca gerilim yükseldi.

CHP Aydın İl Olağan Genel Kurulu da gergin başladı. Tüzükte ‘çarşaf’ liste ibaresi yer almasına rağmen ‘blok’ listeyle seçime gidilmesi için gelen önerge oylamaya sunuldu.

Birkaç saniye içerisinde ‘blok’ liste ile seçime gidileceğinin açıklamasının ardından ise salon bir anda karıştı.

Oylamanın oldu bittiye getirildiğini iddia eden delegeler, yeni oylama yapılmasını istedi. Tribünden inen delegeler kürsüye yürüdü.

Kaynak: TRT Haber