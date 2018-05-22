CHP’nin Gaziantep listesindeki 4 kişi adaylıktan çekildi

CHP’de dün listelerin açıklanmasının ardından 14 milletvekilinin seçileceği Gaziantep'te 4 kişi adaylıktan çekildiğini açıkladı. İlk istifa 9. sıra adayı eski il başkanı Nesrin Tuncel'den geldi. Ardından 7. sıradaki Naci Kılıç, 13. sıradaki Yılmaz Demirdelen ve 14. sıradaki Mehmet Turan Gündoğdu adaylıktan vazgeçti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Söz konusu kişilerin sıralamasının biraz geride olduğunu, adaylıktan çekilmenin de bu yüzden gerçekleştiğini belirterek, yaşanan gelişmeleri doğru bulmadıklarını vurguladı.

“Kimse bu arkadaşlara 'gelin aday olun' diye davetiye göndermedi”

Sucu, şöyle konuştu:

"Aday adayı olurken gülerek oynayarak, örgütü kucaklayarak hareket edip, tekrar istifa etmek siyaseten etik bir olay değildir. Kimse bu arkadaşlara 'gelin aday olun' diye davetiye göndermedi. Ben sadece bir arkadaşımız için 'üst sıralarda olsun' diye ısrarcı oldum, çünkü doğu kökenliydi ama sıralamaya aldıramadım. Aday gösterilmeyen arkadaşlar gelip burada desteklerini gösterdi. İstifa eden arkadaşların tepkisini anlayamıyorum. Bu bir ön seçim değil atamaydı. Atamayı bilerek arkadaşlarımız aday oldu, bu insanların küsmeye ne hakkı var."

“Biz söz istedik, onlar namus, şeref sözü verdi”

Geçtiğimiz günlerde aday adaylarıyla teşkilat mensuplarını bir araya getirdiklerini hatırlatan Sucu, "Geçmişte yaşananları bir daha yaşamayalım diye aday adaylarımıza örgütün karşısına geçip 'söz verin' dedik. Biz söz istedik, onlar namus, şeref sözü verdi. Buna rağmen takdir yine onlarındır." diye konuştu.

Sucu, söz konusu 4 kişinin sadece adaylıktan çekildiğini ve partiden istifalarının söz konusu olmadığını söyledi.

"Çok büyük huzursuzluğa neden oldu

Milletvekili adaylığından istifa eden 9. sıra adayı Nesrin Tuncel de erken seçim kararı alındıktan sonra CHP'nin "süre çok kısıtlı" diye ön seçim yapmadığını hatırlatarak, yaklaşık 1 aylık süreçte ön seçimin yapılmasının daha demokratik olacağına inandığını dile getirdi.

Ön seçim yapılmamasına rağmen aday adaylığı başvurusu yaptıklarını belirten Tuncel, "Ancak dün çıkan sıralama bizim hem örgütlerimizde hem de tabanımızda çok büyük huzursuzluğa neden oldu. Çünkü listeler açıklandığında kadınların aday sıralamasında seçilebilir noktalarda olmadığının farkına vardık." diye konuştu.

“Partimizin görüşlerinden ve ideolojisinden ayrılmış değiliz”

Geçmişte kongreyle il başkanlığı yapan bir hukukçu olduğunu ve kentte yaşayan herkese hitap ettiğini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin imar kararlarındaki rantları durduracak adliye sonuçları aldığını aktaran Tuncel, şöyle devam etti:

"Böyle bir kadın sıralamada en arka sıralara itiliyor, tepkimiz bunaydı. Liyakatın ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini düşündüğümüz için tabandan da gelen sesleri dinleyerek yaptığımız istifa, bundan sonraki yapılacak atama listesinin liyakata dayalı olması için uyarı niteliğindeydi. Yoksa biz partimizin görüşlerinden ve ideolojisinden ayrılmış değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız da inşallah seçilecektir. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA