CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

CHP TBMM Grubu, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasına oy birliğiyle karar verdi.

CHP TBMM Grubu, partinin cumhurbaşkanı aday tanıtım toplantısı öncesinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Litai Otel'de toplandı. Basına kapalı toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

Toplantıda Muharrem İnce'nin oy birliğiyle partinin cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, "Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda partisinin cumhurbaşkanı adayı tanıtımı toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

Muharrem İnce'den twitter mesajı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ismi açıklanmadan bir saat önce, sosyal medya hesabı Twitter'da "Biz hazırız" diyerek bir fotoğraf paylaştı.

Biz Hazırız pic.twitter.com/4hESbBf5IW — Muharrem İNCE (@vekilince) 4 Mayıs 2018

Muharrem İnce kimdir?

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, fizik öğretmeni.

CHP tarafından cumhurbaşkanlığı için aday gösterilen İnce, 4 Mayıs 1964'te Yalova Elmalık köyünde Şerif ve Zekiye İnce çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı.

Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik yapan İnce, bir süre Yalovaspor'un basın sözcüğü ve Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği İl Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova Milletvekili olarak TBMM'ye giren ve sonraki seçimlerde de milletvekili seçilen İnce'nin ''Tatanka, Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz, 1 İleri 5 Geri ve Buyurun Sayın İnce/Siz Yokken Meclis Sonuna Kadar Çalışıyordu'' adlı 4 kitabı bulunuyor.

İnce, CHP'nin 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı ile bu yıl gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday oldu ancak kazanamadı.

Ülkü İnce ile evli olan Muharrem İnce'nin Salih Arda adında bir oğlu bulunuyor.

Bugünün İnce için ayrı bir önemi daha bulunuyor. İnce, 54 yıl önce bugün dünyaya gelmişti.

Kaynak: TRT Haber