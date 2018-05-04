CHP kapalı grup toplantısında oy birliği ile karar verdi.
Ayrıntılar gelecek...
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Haziran yorumu: Yeni bir kırılma noktası olacak
Twitter, kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini talep etti
Restore edilen Mısır Çarşısı ve Nusretiye Camii açılıyor
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
Hindistan'daki kum fırtınasında ölenlerin sayısı 125'i geçti
İsrailli keskin nişancıların yeni hedefi: "Uçurtma uçuran Filistinler"
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