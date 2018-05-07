CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'den öğrencilere burs vaadi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova milletvekili Muharrem İnce, TBMM'deki basın toplantısında ilk vaatlerini açıkladı.

Muharrem İnce, emeklilerin Haziran başında alacağı bin liralık bayram ikramiyesine değindi.

"Benim diğer adaylardan bir farkım olsun. Bir fizik öğretmeni Cumhurbaşkanı adayı olarak bir şey söylemek istiyorum size. Bir, şu anda emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 lira verilecek mi? Verilecek, çok güzel kutluyorum hükumeti Cumhurbaşkanı'nı, Başbakan'ı."

"19 Mayıs'ta Gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu"

İnce, 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500'er lira burs vereceğini söyledi.

"Benim derdim gençler, benim derdim çocuklar, benim derdim geleceğimiz. Cumhurbaşkanı olduğumda ki olacağıma inanıyorum, gençlere ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu."

"Sarayı 6 ay süreyle halka açacağım"

"Bu parayı nereden bulacaksın diye soranlara, sarayı 6 ay süreyle halka açacağım. Sonra kapatacağım." diye devam eden Muharrem İnce, gençlere bu bursu tasarrufla vereceğini sözlerine ekledi.

"6 ay sonra da sarayı, üniversite sınavında ilk 5 bine giren en zeki çocuklara vereceğim. Bu memleketin en akıllı çocukları orada okuyacak, orayı bir bilim merkezi yapacağım. Bir işim daha olacak. Meydanlarda bağırıp çağrılmayacağı için cumhurbaşkanına hakaret de edilmeyecek. Cumhurbaşkanına hakaret maddesini kaldıracağız. Eleştirirse eleştirir, hiç kimseye dava açmayacağım, galiz küfür etmediği sürece."

"İlk kez kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak"

İnce, siyasette gelecek dönemde uzay madenciliğini tartışacaklarını, insanların hurafe değil bilim konuşacağını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Çünkü cumhurbaşkanı meydanlarda bunları konuşacak. Meydanlarda düşünen robotları, ben bunları konuştukça, televizyonlarda da tartışmacılar bunlar olacak. İlk kez kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanının dili bu olunca, Türkiye'nin gündemi de bu olacak."

"Ben bozuk düzeni değiştirmek için geliyorum"

Muharrem İnce, dertlerinin Erdoğan'ı değiştirmek, indirmek değil bozuk düzeni değiştirmek olduğunu söyledi.

"Bu bozuk düzeni değiştirmediğimiz sürece Erdoğan'ı değiştirsek de sorun çözülmez. Bir mutlu azınlık var. O mutlu azınlıktan başka toplumun ezici bir çoğunluğu, mutsuz, huzursuz. Ben bozuk düzeni değiştirmek için geliyorum. Erdoğan inince ne olur? Döviz, dolar, avro, faizler, işsizlik rakamları, enflasyon, gübre, mazot, benzin fiyatları inerse, Erdoğan da insin be kardeşim oradan. 80 milyon bir yana kendisi bir yana. 80 milyondan daha mı değerli? Medya susmuş, sesini çıkaramıyor. Medyadan, iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Ne iş dünyasına ne medya patronlarına güvenim var. Benim umudum millette. Bu fakir, fukara millete güveniyorum. Millet, bu devrimi gerçekleştirecek."

"Adaylar, hayallerini televizyonlarda paylaşsın"

Muharrem İnce, gelecek günlerde Türkiye için hayallerini anlatacağından bahsederek, adaylığı kesinleşen Cumhurbaşkanı adaylarını, birlikte Türkiye ile ilgili hayallerini televizyonlarda paylaşmaya çağırdı.

"Saçma sapan işler"

İnce'ye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylığı için imza verenlere yönelik FETÖ incelemesi yapılması açıklaması da soruldu. İnce, "Bunlar saçma sapan işler. Gereksiz bir tartışmadır." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA