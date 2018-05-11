CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Birlik ve bütünlük içerisinde batıya kafa tutabiliriz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova milletvekili Muharrem İnce, Rize'de mitingdeydi, halka hitap etti.

İnce, Türkiye’de siyasete yeni bir dil, yeni umut, yeni bir normalleşme geldiğini söyledi.

"Türkiye'nin bunlara ihtiyacı var, uzlaşmaya ihtiyacı var, normalleşmeye ihtiyacı var, barışmaya ihtiyacı var. Hiç kimseyi ayırmadım. Bütün cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim."

"Erdoğan'ın selamını da ileteyim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü söyleyen İnce şöyle devam etti:

"Erdoğan ile görüşürken Rize'ye gideceğimi söyledim, 'Selam söyle hemşehrilerime.' dedi. Üzerimde kalmasın selamını da ileteyim. Biz bize yakışanı yapacağız, kavga etmeyeceğiz, bu ülkede Edirne'den Hakkari'ye Rize'den Antalya'ya bir bütün olacağız."

"Avrupa ile mücadele edeceğiz"

Muharrem İnce, Türkiye'nin birlik ve bütünlük içerisinde batıya kafa tutabileceğine değindi.

"Önce 81 milyon iri olacak, diri olacak, bir olacak, beraber olacak. Önce sen beraber olacaksın ki batıya kafa tutabilesin. Fransa dinimizle, kutsal kitabımızla dalga geçiyor, alay ediyor. Güçlü bir Türkiye olsa, içeride birliği, dirliği sağlarsak, 81 milyon aynı yönde karar alsa, Fransa bunu yapabilir mi? Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle önce içeride birlik, içeride dirlik sonra Avrupa ile mücadele edeceğiz."

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de konuşuyor. https://t.co/XM8eQPyNeZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

"Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğim"

İnce, gençlere ve öğrencilere şöyle seslendi:

"Evlatlarım size sesleniyorum. Kavgacı bir cumhurbaşkanı değil, kuantum diyen bir cumhurbaşkanı, uzay madenciliği diyen bir cumhurbaşkanı, endüstri dört sıfır diyen bir cumhurbaşkanı olacağım. Bunu kaçırırsak 250 sene kaybederiz. İyi eğitilmiş gençlere ihtiyacımız var. Enerjiye ihtiyacımız var. Türkiye'nin güneş enerjisini doğru kullanırsak, 100 tüketiyorsak 130 üretebiliriz. Sonra sorun güneş enerjisini depolamakta. Güneş enerjisini depolamak için bataryalara ihtiyacımız var. Kim yapacak bunu? Gençler yapacak bunu gençler. Ben size söz veriyorum cumhurbaşkanı olduğumda her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğim. En iyi eğitimi alabilmeleri için. Türkiye'de ki bilgisayar mühendisi sayısı 10 bin. Size söz veriyorum 5 yıl içinde Türkiye'nin bilgisayar mühendisi sayısı 100 bin olacak."

"İmam Hatip Lisesi'ne giden çocuklar sınavda kaçıncı oluyor?"

Hiçbir zaman kavgadan yana olmadığından bahseden Muharrem İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Meydanlarda kavga etmekle Türkiye'nin sorunları çözülmez. Eğitimle çözülür Türkiye'nin sorunları. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Anneler, AK Partili anneler size sesleniyorum. Sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğiz. İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor çocuklarınız. Ey benim AK Partili bacım, çocuğunu İmam Hatip Lisesi'ne gönder sorun yok ama üniversite sınavında kaçıncı oluyor? Ona bak."

"Uygarlık görmek için buyrun sizi davet ediyoruz"

İmam Hatip okullarını eleştiren İnce'ye tepki gecikmedi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Muharrem İnce'ye Twitter'dan şöyle cevap verdi:

"Sayın Muharrem İnce, İmam Hatiplerde bilim, teknoloji, uygarlık vb görmek için buyrun sizi davet ediyoruz. Ön kabullerinizin, eğitime, gençlere hiç bir faydası yok. Sözlerimiz, tarzımız bilinçaltımızı yansıtır Sayın İnce, 'Karıncayı bile incitmem deme, Bile’den incinir karınca."

Sn @vekilince

İmam Hatiplerde bilim, teknoloji, uygarlık vb görmek için buyrun sizi davet ediyoruz...



Ön kabullerinizin;

Eğitime,

Gençlere hiç bir faydası yok!



Sözlerimiz, tarzımız bilinçaltımızı yansıtır Sn @vekilince

“Karıncayı bile incitmem deme,

Bile’den incinir karınca!” — Halit Bekiroğlu (@halitbekiroglu) 11 Mayıs 2018

"Sınav ücreti olmayacak"

Muharrem İnce, üniversite öğrencilerine de şöyle seslendi:

“Her öğrenciye 500 lira teşvik bursu, Cumhuriyet bursu vereceğim. Sınavlar varya sınavlar KPSS, TUS, varda var. Kendi vatandaşına bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun o devlete. Ben cumhurbaşkanı olduğumda gizli tanıklık olmayacak, damga vergisi olamayacak, sınav ücreti olmayacak."

"6 adayla tartışmaya hazırım"

İnce, bütün cumhurbaşkanı adayları ile de televizyonda ortak basın oturumu yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"İstiyorlarsa 6 adayın 6'sı da nerede hangi kanalda olursa olsun ben tartışmaya, yayına çıkmaya hazırım. İster güvenlik, ister tarım, ister ekonomi hangi konu olursa olsun hepsine hazırım."

"Rize'den Hakkari'ye gönül köprüsü yapmak zor iştir"

İnce, Türkiye'de 2017 yılındaki büyüme oranlarında doping etkisi olduğundan bahsetti.

"Yarış atına doping verseniz yarış geçersiz sayılır. Ne yaptılar? İnşaat ile çözmeye çalıştılar. Köprü yapmak, yol yapmak, tünel yapmak iyi bir iş midir? İyi iştir ama ufak iştir. Köprü yapmak kolaydır ama Rize'den Hakkari'ye gönül köprüsü yapmak zor iştir."

"Fiyatları indireceğiz"

Kişilerle işi olmadığını anlatan Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı görevine geldiğinde, doları, avroyu, faizi, benzin, mazot fiyatlarını indirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA, TRT Haber