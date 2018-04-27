CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 5 Mayıs'ta açıklanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeye gönderdiği iddiasına ilişkin ellerinde bir bilginin olup olmadığı sorulan Tezcan, "Bu konuda, böyle bir görevlendirme ve gönderme olduğuna ilişkin ciddi bir bilgi var. Kulis bilgisi. Basına da yansıdı. Bir gazetenin haber sitesi bunu dün sitesine de koydu. Bir gazeteci de isim vermeden yazdı. Dün siteye isim vererek de kondu sonra çıkarıldı." diye konuştu.

"Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın mağdur edilmesi düşünülemez"

İYİ Parti'ye geçen 15 vekilin geri döneceği yönündeki tartışmaları doğru bulmadığını söyleyen Tezcan, "Bizim 15 arkadaşımız bir demokrasi kahramanı olarak önemli bir görevi ifa etmişlerdir. Arkadaşlarımızın kendi ikballeriyle ilgili hesabı olmamıştır. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın mağdur edilmesi de düşünülemez." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki hafta sanıyorum iyi haberleri paylaşacağız"

Tezcan, “Biz bu süreci hiçbir zaman aday ismi ya da isimler üzerinden tartışarak yürütmedik. Daha önce de söyledim. Bir önemli müzakere süreci devam ediyor. Bu devam ederken isimlerin tartışmanın merkezine oturtulması müzakereye zarar verir. Kuşkusuz görüşme sırasında her siyasi parti kendi gönlündeki adayın ismini ortaya atar. Ama mesele sadece cumhurbaşkanı adayı ismi meselesi değildir. Siyasi partilerin milletvekili seçimine girerken oluşturacakları ittifak meselesi, hangi ittifaklar oluşacak, demokrasiyi korumak için, en geniş mutabakat nasıl sağlanacak bunlar görüşülüyor. Bizde bu çerçevede en geniş mutabakatın sağlanmasının Türkiye'nin geleceği konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da müzakereler oldukça iyi geçiyor. Olumlu bir noktaya doğru evrildi. En geç 5 Mayıs'ta adıyı bildireceğiz.” dedi.

"Bizim hiçbir isim noktasında baskımız olmadı"

Abdullah Gül'ün çatı aday olması için CHP'nin bir baskısının olup olmadığı sorusuna Tezcan, "Bizim hiçbir isim noktasında baskımız olmadı. Başından beri tutumumuz bellidir. İsimler üzerinden değil, bir geniş demokratik uzlaşma zemininde yürüyoruz. Bu hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Eski partili salondan çıkartıldı

Tezcan'ın açıklamaları sırasında salonda bulunan ve eski CHP Samsun Asarcık İlçe Başkanı olduğunu söyleyen Bülent Baskın, zor durumda olduğunu, yardım istediğini belirterek Tezcan'dan kendisini dinlemesini istedi.

Baskın, güvenlik görevlileri ve partililerce basın toplantısının yapıldığı alandan uzaklaştırılarak genel merkez binası dışına çıkartıldı.

Kaynak: AA, İHA