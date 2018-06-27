CHP’liler parti genel merkezinin önünde oturma eylemi yaptı

Denizli Gençlik Kolları tarafından öğle saatlerinde başlatılan oturma eylemine destek vermek için sosyal medya üzerinden örgütlenen CHP'liler, dün saat 20.00'de parti genel merkezi önüne geldi.

Seçimlerde başarısız sonuçlar aldığı gerekçesiyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran CHP'liler, parti genel merkezi karşısında başlattıkları oturma eylemini bugün sonlandırdı.

“Genel merkezi bayram evi olarak görmek istiyoruz”

Grup adına basın açıklaması yapan Imırgı, genel merkezin büyük CHP ailesinin ortak evi olduğunu belirterek, seçim akşamlarında burayı yas evi olarak değil, bayram evi olarak görmek istediklerini söyledi.

Oturma eylemini kimseyi kötülemek, ayrıştırmak veya kavga etmek amacıyla başlatmadıklarını ifade eden Imırgı, demokratik protesto haklarını kullandıklarını kaydetti.

"İstifa talebimizin, karara bağlanmasını talep ediyoruz"

Imırgı, "24 saat süreceğine en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi, tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin, partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Beş kişiyle başlattıkları eyleme, gün içerisinde yüksek sayıda katılımın olduğunu dile getiren Imırgı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde devrim olmadan Türkiye'de devrim olmayacağına olan inancımızla 'yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer' diyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından eyleme son veren grup üyeleri, parti genel merkezi önünden ayrıldı.

CHP Perşembe günü olağanüstü toplanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Saat 14.00’te başlayacak toplantıda seçim sonuçları ele alınacak, CHP lideri bir konuşma yapacak.

Toplantının gündem maddeleri arasında, “disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi” de bulunuyor.

CHP Şırnak il yönetimi istifa etti

CHP İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik, genel merkezin aday belirlemedeki yanlış tutumunu gerekçe göstererek, il teşkilatı olarak partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Partinin aday belirlemedeki yanlışlarına tepkili olduklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Biz eski il başkanımız Mehmet Uğur’u birinci sıra milletvekili adayı beklerken, tepeden inme, merkez yoklamasıyla, adı sanı belli olmayan bölgede tanınmayan biri milletvekili olarak belirlendi.

Partimizin aday belirlemedeki yanlışları ve şaibeli bu tutumunu hazmedemiyoruz. Genel merkezimizin yanlış yolda olduğunu söylemek istiyorum”

Kaynak: AA