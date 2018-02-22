CHP'li yönetici taciz iddiasıyla tutuklandı

CHP'nin kurultayı için Kuşadası’ndan Ankara’ya giden partilileri taşıyan otobüste 14 yaşındaki bir erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla aranan CHP Kuşadası ilçe yöneticisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakanlık soruşturma açtı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da olaya el koydu. Bakanlığın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğünden görevlendirilen uzman ve hukukçulardan oluşan soruşturma ekibi, Kuşadası’nda olayla ilgili araştırma yaptı.

Bakanlık ekibi, CHP Kuşadası İlçe Teşkilatı yöneticisi M.Y'nin tacizine uğrayan 14 yaşındaki erkek çocuğu ve ailesine ulaştı. Olayın yaşandığı yer olan Afyonkarahisar'ın Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemenin ardından savcılık, ifadeye gelmeyen M.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı. Kuşadası’nda evine yapılan baskında bulunamayan M.Y. için teknik takip başlatan Afyonkarahisar polisi, zanlının Denizli il sınırları içerisinde bir otobüsle seyahat ettiğini belirledi.

Otobüsü Denizli’de durduran polis ekipleri, M.Y'yi yakalayarak Dinar’a getirdi. Dinar Emniyet İlçe Müdürlüğündeki sorgusunun ardından cumhuriyet savcısı tarafından da sorgulanan M.Y., “küçük yaşta erkek çocuğuna taciz ve sarkıntılıkta bulunmak” suçlamasıyla tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden ve iftira olduğunu söyleyen M.Y., tutuklanarak Dinar Cezaevine konuldu.

Partiden jet hızıyla ihraç edildi

CHP Kuşadası İlçe Teşkilatı üyelerinin sosyal medya yazışmalarına da konu olan skandal hakkında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da bilgi verildiği öğrenildi. Skandala Bakanlığın el koymasının ardından CHP Aydın İl Başkanlığı soruşturma başlattı.

Olağanüstü toplanarak ilçe yöneticisi M.Y'yi partiden ihraç eden İl Başkanlığı tarafından ayrıca genel merkezin talimatıyla 3 kişilik bir soruşturma heyeti oluşturuldu.

CHP Kuşadası ilçe binasında ayrı bir oda tahsis edilen soruşturma heyeti, hem olaya karışanların hem de otobüste bulunanların, görgü tanıklarının ve birçok partilinin ifadelerine başvurdu. Heyet, en son CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ile Başkan Yardımcısı İshak Eryiğit’in ifadelerini aldı.

CHP Aydın İl Başkanı Çankır: “Konuyu yakından takip ediyoruz”

Cinsel taciz skandalını yakından takip ettiklerini belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “Konuyu yakından takip ediyoruz. Ortada bir iddia var. Tedbir amaçlı adı geçen kişiyi ihraç ettik. Genel Merkezin talimatı doğrultusunda da 3 kişilik soruşturma heyeti oluşturduk ve soruşturma heyetimiz çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılacak tahkikat sonrası parti olarak bizler de dahli geçenlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız ve parti içindeki disiplin mekanizmasını da bu dahli geçenlerle ilgili çalıştıracağız. Yaşanan hadiseyi yakından takip ediyoruz ve gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılıyor. Bu ne bizim ne halkımızın kabul edebileceği bir şey değildir“ dedi.

CHP’de yaşanan skandalın ardından Kuşadası’na gelen AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, yaşanan olayın çok çirkin ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Erdem, “Bu çirkinlikleri hep beraber lanetlemeliyiz. Yargı soruşturma başlattı. Bakanlık bu konuda soruşturma yürütüyor. CHP yöneticilerinin yapılacak olan soruşturma sonrası gereğini yapmaları gerekiyor“ dedi.

Kaynak: İHA