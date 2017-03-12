CHP'li vekil İnce: Hollanda haddini bil

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandum kampanyası için geldiği Isparta'da Valilik önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşa hitap etti.

Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavırlarına tepki gösteren İnce, bu konuda her zaman hükümete destek vereceğini söyledi.

"Kapıkule'den sonra Türk hükümetinin yanında oluruz"

"Biz CHP’nin milletvekilleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kiminle sorun yaşarsa, biz Türk Hükümetinin yanında oluruz. İster AK Parti ister MHP ister başka bir parti, Türkiye’yi kim yönetiyorsa biz bizi yönetenlerin arkasında oluruz." diyen İnce, Hollanda ve Almanya’yı bu davranışından dolayı kınadıklarını kaydetti.

"Hollanda, haddini bil"

Bakan Kaya'nın Türk Büyükelçiliğine sokulmamasını "terbiyesizlik" olarak nitelendiren İnce, "Büyükelçilik toprağı aynı Isparta’da bu Valilik Meydanı gibi bizim toprağımızdır. Nerede olursa olsun büyükelçilik toprağı bizim toprağımızdır. Hollanda, haddini bil. Bizim Bakanımızı oraya sokmamazlık yapamazsın, terbiyesizlik yapma." ifadelerini kullandı.